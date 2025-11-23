Jalna politics:'रावसाहेब दानवे-बबनराव लोणीकरांत दिलजमाई'; आगामी निवडणुकांचे चित्र बदलणार?, पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार !

जालना : एकाच पक्षात राहून जिल्ह्याच्या राजकारणात स्वतःचा सवतासुभा निर्माण करणारे, दोन राजकीय कट्टर विरोधक अखेर दशकानंतर एकत्र आले आहेत. माजी केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे आणि माजी मंत्री, आमदार बबनराव लोणीकर यांच्यातील राजकीय वाद मिटल्याचा दावा दोन्ही नेत्यांनी एका जाहीर कार्यक्रमात केला आहे. दरम्यान, या नव्या राजकीय समीकरणामुळे जिल्ह्याच्या राजकारणावर काय परिणाम होणार, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे चित्र बदलणार का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...जिल्ह्याच्या राजकारणात प्रभाव पाडणारे महत्त्वाचे नेते म्हणून दानवे, लोणीकर ओळखले जातात. मात्र या दोघांतील राजकीय वैर जिल्ह्याने दीर्घकाळ पाहिले आहे. एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची संधी दोन्ही नेत्यांनी कधी सोडली नाही. जिल्हा परिषद, नगर परिषद, जिल्हा बँक आणि पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेत हा वाद अनेकदा उफाळून आला. दरम्यान, एका म्यानात दोन तलवारी ठेवता येणार नाही, अशी काहीशी परिस्थिती दोन्ही नेत्यांत निर्माण झाली. .२०१४ मध्ये लोणीकर जिल्ह्याचे पालकमंत्री झाले. त्यानंतर रावसाहेब दानवेंकडे पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी आली. मात्र वर्चस्ववादाची लढाई सुरूच राहिली. पुढे दोन्ही नेत्यांचा राजकीय संघर्षाचा वारसा पुढच्या पिढीने म्हणजेच बबनरावांचे पुत्र, युवा मोर्चाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष राहुल लोणीकर, रावसाहेब यांचे पुत्र, आमदार संतोष दानवे यांनी सुरू ठेवला..MPSC Success Story: गणेश बोंगाणे यांनी 'एमपीएससी'मध्ये मारला यशाचा षटकार; मंत्रालयात क्लास-२ अधिकारी पदावर निवड, परिश्रमातून यशाला गवसणी...संघर्षाच्या काळातील सोबती सत्तेच्या काळात दुरावले आणि आता पुन्हा एकत्र आले आहेत. या नव्या राजकीय समीकरणामुळे सध्या होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर व स्थानिक राजकारणावर मोठा परिणाम होणार असल्याची राजकीय गोटात चर्चा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.