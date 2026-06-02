Shendurwada News : डॉ. प्रशांत पटारे यांचा रोबोटिक शस्त्रक्रियांचा विक्रम! एका दिवसात १६ रोबोटिक शस्त्रक्रिया; आशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये नोंद....

शेंदूरवादा - अहिल्यानगर येथील मॅककेअर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये कार्यरत असलेले प्रसिद्ध रोबोटिक सांधेरोपण तज्ज्ञ तथा गंगापूर सहकारी साखर कारखाना, पैठण सहकारी साखर कारखाना, छत्रपती संभाजी राजे साखर उद्योग चितेपिंपळगाव आणि मुक्तेश्वर शुगर मिल येथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यरत राहून आपल्या कामाच्या जोरावर वेगळी ओळख निर्माण करणारे ए. बी. पटारे यांचे चिरंजीव डॉ. प्रशांत पटारे यांनी एका दिवसात तब्बल १६ रोबोटिक गुडघेरोपण शस्त्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण करून वैद्यकीय क्षेत्रात नवा इतिहास घडविला आहे. त्यांच्या या उल्लेखनीय कामगिरीची नोंद आशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स तसेच इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये करण्यात आली आहे..विशेष समारंभात परीक्षक अशोक अडक यांच्या हस्ते डॉ. पटारे यांना प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले. यावेळी डॉ. रायवेंद्र थेटे, भूलतज्ज्ञ डॉ. महादेव रंधाळे, डॉ. आकांक्षा राठोड, डॉ. मनीषा शिरसाठ, कॅन्सरतज्ज्ञ डॉ. सतीश सोनवणे, ए. बी. पटारे आदी मान्यवर उपस्थित होते.डॉ. पटारे यांनी सकाळी साडेपाच वाजल्यापासून सायंकाळी साडेसातपर्यंत सलग १४ तासांत १६ शस्त्रक्रिया पूर्ण केल्या. यापूर्वी नाशिक येथे झालेला ११ शस्त्रक्रियांचा विक्रम त्यांनी मोडला आहे. या विक्रमादरम्यान भूलतज्ज्ञ डॉ. महादेव रंधाळे, डॉ. आकांक्षा राठोड, डॉ. मनीषा शिरसाठ तसेच आर्थ्रोस्कोपी आणि स्पोर्ट्स इंज्युरी सर्जन डॉ. रायवेंद्र थेटे यांनी सहकार्य केले..तसेच डॉ. सतीश सोनवणे, डॉ. मोहम्मद माजिद, डॉ. आनंद काशीद, डॉ. सुदाम जरे, डॉ. अभिजीत शिंदे, डॉ. पीयूष पाटील, डॉ. निलेश परजणे, डॉ. श्रीकांत गव्हाणे, ए. बी. पटारे आदींसह वैद्यकीय क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांनी डॉ. पटारे यांचे अभिनंदन केले..डॉ. प्रशांत पटारे यांचा प्रेरणादायी शैक्षणिक प्रवास....रोबोटिक सांधेरोपण तज्ज्ञ डॉ. प्रशांत पटारे यांचा शैक्षणिक प्रवास अत्यंत प्रेरणादायी ठरला आहे. त्यांनी प्राथमिक शिक्षणाची सुरुवात पैठण तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळा जायकवाडी नाथनगर (उत्तर) येथून केली. इयत्ता दुसरीचे शिक्षण गंगापूर साखर कारखाना येथे झाले. त्यानंतर तिसरी व चौथीचे शिक्षण कोळपेवाडी कारखाना शाळेत पूर्ण केले..पाचवी ते सातवीपर्यंत त्यांनी सिद्धेश्वर इंग्लिश स्कूल, प्रवरासंगम येथे शिक्षण घेतले, तर आठवी ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण अहमदनगर येथील रेसीडेन्शियल हायस्कूलमध्ये पूर्ण केले. पुढे त्यांनी नाशिक येथे एमबीबीएस शिक्षण घेत वैद्यकीय क्षेत्रात प्रवेश केला. त्यानंतर मुंबईतील नामांकित KEM हॉस्पिटलमधून एमएस पदवी संपादन केली. मुंबई विद्यापीठातून गोल्ड मेडल मिळवत त्यांनी आपल्या गुणवत्तेची चमक दाखवून दिली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.