मराठवाडा

शेगाव येथे श्रींच्या १४८ व्या प्रगटदिन उत्सवास आजपासून सुरुवात; श्री संस्थानमध्ये विविध धार्मिक कार्यक्रमांची जय्यत तयारी!

Shegaon Gajanan Maharaj Devotees gathering: शेगावमध्ये श्री संत गजानन महाराजांच्या प्रगटदिन उत्सवाची जय्यत तयारी
Shegaon Gears Up for 148th Pragat Din Festival of Shri

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शेगाव: देशभरातील लाखो भावी भक्तांचे आराध्य दैवत असलेल्या श्री संत गजानन महाराजांचे १४८ व्या प्रगटदिन उत्सवाला येथील श्रींचे मंदिरामध्ये आज ता. २ फेब्रुवारी पासून श्री महारुद्रस्वाहाकार यागाने आरंभ होत आहे.

