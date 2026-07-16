Latur News: लातूर हादरले! प्रसिद्ध हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. मेहुल राठोड कारमध्ये मृतावस्थेत; औषधांच्या बाटल्या, सिरिंज अन्..नेमकं काय कारण?

लातूर: येथील 'एमजे हॉस्पिटल'चे प्रमुख हृदयरोग तज्ज्ञ डॉ. मेहुल ईश्वर राठोड (वय ४३) यांनी बुधवारी (ता. १५) आत्महत्या केली. येथील अंबाजोगाई मार्गावर घरापासून चार किलोमीटरवर कारमध्ये त्यांचा मृतदेह आढळला. कारमध्ये भुलीचे औषध, इतर काही औषधांच्या बाटल्या, सिरिंज आढळली. त्यामुळे त्यांनी भुलीच्या औषधाची जादा मात्रा घेऊन आत्महत्या केली असावी, असा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज आहे..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.येथील बार्शी मार्गावरील एक नंबर चौकात 'एमजे हॉस्पिटल' असून जवळच डॉ. मेहुल यांचे घर आहे. नेहमीप्रमाणे आज सकाळपासूनच रुग्णालयात गर्दी होती. पण, डॉक्टर नाहीत असे रुग्णांना सांगण्यात येत होते. दरम्यान, डॉ. मेहुल राठोड सकाळी आपल्या कारमधून (एमएच २४ बीएक्स ३९४५) बाहेर गेले होते. दुपारपर्यंत ते घरी न परतल्याने पत्नी डॉ. प्रियांका राठोड यांनी मेहुल यांच्या मोबाइलवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. .पण, संपर्क होत नव्हता. त्यांचे मोबाइलचे लोकेशन तपासले असता ते अंबाजोगाई मार्गावर एमआयटी महाविद्यालय व बोरवटी गावच्या मध्यभागी असल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर डॉ. प्रियांका व त्यांचा रुग्णालयातील एक कर्मचारी घटनास्थळी गेले. त्यावेळी कारमध्ये डॉ. राठोड पडलेल्या स्थितीत आढळले. प्रियांका यांनी त्यांना जवळच्या फुलाबाई बनसोडे रुग्णालयात नेले. तेथील डॉक्टरांनी तपासून त्यांना मृत घोषित केले.पोलिस उपअधीक्षक समीरसिंह साळवे, ठाण्याचे निरीक्षक समाधान चवरे यांनी घटनास्थळाला भेट दिली. फॉरेन्सिक 'एमआयडीसी' पोलिस पथकालाही पाचारण केले. या पथकाने कारची तपासणी करून ठसे घेतले..अल्यावधीत मिळवली होती ख्यातीडॉ. मेहुल यांचे शिक्षण हैदराबाद येथे झाले होते. होते. त्यांनी एमबीबीएस, एमडी, डीएनबी (हृदयरोग) अशा पदव्या घेतल्या होत्या. त्यांचे वडील डॉ. ईश्वर राठोड हेदेखील नामांकित हृदयरोगतज्ज्ञ होते. ३०-४० वर्षे त्यांनी येथे रुग्णांची सेवा केली. आजही अनेक रुग्ण डॉ. ईश्वर राठोड यांचे नाव घेतात. कोरोनाच्या अगोदरच डॉ. ईश्वर यांचे निधन झाले. त्यानंतर डॉ. मेहुल यांनी रुग्णालयाचा कारभार हाती घेतला. त्यांची पत्नी डॉ. प्रियांका या कर्करोगतज्ज्ञ आहेत. डॉ. मेहुल यांनी अल्पवधीतच हृदयरोगतज्ज्ञ म्हणून ख्याती मिळवली. वडिलांप्रमाणेच उपचारकरू लागल्याने रुग्णांची गर्दी असे. त्यांच्या अचानक जाण्याने कुटुंब, नातेवाईक, सहकारी डॉक्टर आणि त्यांच्या रुग्णांना धक्का बसला आहे..आई जगन्नाथपुरीच्या यात्रेवरडॉ. मेहुल आईसोबत दररोज सकाळी बाहेर फिरायला जात, असे काहींनी सांगितले. त्यांच्या आई काही दिवसांपूर्वीच जगन्नाथपुरीच्या यात्रेसाठी गेल्या आहेत. डॉ. मेहुल यांना पाच वर्षांचा मुलगा आहे..वैद्यकीय क्षेत्रात खळबळडॉ. मेहुल यांच्या आत्महत्येचे वृत्त कळताच सायंकाळपासून फुलाबाई बनसोडे रुग्णालयात त्यांना पाहण्यासाठी गर्दी झाली होती. शहरातील डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय कार्यकर्ते, समाजबांधवांनी रुग्णालयात गर्दी केली होती..उत्तरीय तपासणीनंतर डॉ. मेहुल यांच्या मृत्यूमागचे कारण कळेल. त्यांची आत्महत्या की घातपात, या दृष्टीने तपास केला जाणार आहे. कुटुंबातील कोणी तक्रार दिली, तर त्या दृष्टीनेही तपास केला जाणार आहे.- समीरसिंह साळवे, पोलिस उपअधीक्षक, लातूर.farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.कारणांचा शोध सुरूकारमध्ये भुलीचे व इतर औषधाच्या बाटल्या, सिरिंज, मोबाइलही सापडला. भुलीच्या औषधाची जादा मात्रा घेऊन डॉ. राठोड यांनी आत्महत्या केल्याचा संशय असून पोलिस नेमक्या कारणांचा शोध घेत आहेत. आत्महत्या की घातपात, कौटुंबिक, संपत्तीचा वाद आहे काय, या दृष्टीने पोलिसांकडून तपास केला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.