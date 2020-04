प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचे सुधारीत आदेश....कसे ते वाचा

नांदेड : कोरोना विषाणुंचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याबाबत नांदेड जिल्ह्यात फौजदारी प्रक्रिया दंड संहितेचे कलम १४४ ची मुदत ता. २० एप्रिल ते ता. तीन मे पर्यंतचा सुधारित आदेश जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन यांनी निर्गमीत केले आहेत. जमावबंदी आदेशात सुधारणा

महसूल व वन विभाग आपत्ती व्यवस्थापन मदत व पुनर्वसन विभागाकडील अधिसुचनेनुसार राज्य शासनाचे आदेश ता. २१ एप्रिल अन्वये प्राप्त निर्देशानुसार जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयाचे आदेश ता. १९ एप्रिल मधील जमावबंदी आदेशामध्ये नमुद बाबींमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारीत आदेश जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन यांनी निर्गमीत केले आहेत. हेही वाचा....निवारागृहातील क्वारंटाइन गिरवताहेत योगाचे धडे वृत्तपत्र वितरणला मुभा

जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन यांचा आदेश ता. १९ एप्रिल २०२० मधील मुळ मुद्दा क्र. ११ (आय) मधील ‘प्रसारमाध्यमासह इलेक्ट्रॉनिक मिडिया ज्यामध्ये डीटीएच आणि केबल सेवेचा समावेश असले. (तथापि वृत्तपत्र, दैनिक, मासिके यांचे घरपोच वितरण करता येणार नाही)’ ऐवजी ‘प्रसारमाध्यमासह इलेक्ट्रॉनिक मिडिया ज्यामध्ये डीटीएच आणि केबल सेवेचा समावेश असले (वृत्तपत्राची घरपोच सेवा मागणीदाराला पूर्वकल्पना देवून सुरु करता येईल. तथापी घरपोच वृत्तपत्र, दैनिक, मासिके वितरण करणाऱ्या व्यक्तिने चेहऱ्यावर मास्क वापरणे, हाताला वारंवार सॅनेटायझरचा वापर करणे आणि सामाजिक सुरक्षेच्या मानकाची पूर्तता करणे या अटीवर वृत्तपत्र, दैनिक, मासिके यांचे घरपोच वितरण करण्यासाठी परवानगी देण्यात येत आहे.)’ हेही वाचलेच पाहिजे....धक्कादायक ब्रेकिंग : मालेगावच्या बंदोबस्ताहून परतलेल्या हिंगोलीच्या सहा जवानांना कोरोना ‘ई-कॉमर्स कंपनीच्या कामाची वाहने चालू राहतील

जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन यांचा आदेश ता. १९ एप्रिल २०२० मधील मुळ मुद्दा क्र. ११ (व्ही) मधील ‘ई-कॉमर्स कंपनीच्या कामासाठी वापरण्यात येणारी वाहने आवश्यक त्या परवानगीसह चालू ठेवता येतील. ज्यामध्ये अन्न, औषधे, वैद्यकिय उपकरणे आणि विद्युत आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे या सारख्या सर्व प्रकारचे वस्तु आणि मालाचा पुरवठा’ ऐवजी ‘ई-कॉमर्स कंपनीच्या कामासाठी वापरण्यात येणारी वाहने आवश्यक त्या परवानगीसह चालू ठेवता येतील. ज्यामध्ये जीवनावश्यक वस्तू, अन्न, औषधी आणि वैद्यकिय उपकरणे’ असा बदल करण्यात येतो. जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन यांचा आदेश ता. १९ एप्रिल २०२० मधील मुळ मुद्दा क्र. ११ (XIII) मधील ‘कन्फेशनरी, फरसाणा, मिठाई दुकान (उक्त ठिकाणी खाण्याची बैठक व्यवस्था नसावी) ही परवानगी (वगळण्यात) रद्द करण्यात आली आहे. सकाळी सात दुपारी एक पर्यंतच इतर अस्थापना

जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन यांनी ता. १३, १५ व ता. १९ एप्रिल रोजीच्या आदेशान्वये नांदेड जिल्ह्यात फौजदारी प्रक्रिया दंड संहिता १९७३ चे कलम १४४ नुसार मनाई आदेश ता. तीन मे रोजी मध्यरात्री पर्यंत ग्रामीण, नागरी व औद्योगिक क्षेत्रात जमावबंदी आदेश, नियमावली आणि उपाययोजनासह लागू करण्यात आले आहे. तसेच ता. २० एप्रिल रोजीच्या शुद्धीपत्रकान्वये शासकीय, निमशासकीय आस्थापना, अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवा देणारी आस्थापना व त्यांच्याशी निगडीत दुकाने वगळता इतर सर्व आस्थापना, दुकाने (केवळ अशा आस्थापना, दुकाने ज्यांना यांनी ता. १३, १५ व ता. १९ एप्रिल रोजीच्या आदेशान्वये चालू ठेवण्यास मुभा देण्यात आलेली आहे) हे केवळ सकाळी सात ते दुपारी एक वाजेपर्यंत चालू राहतील असे याद्वारे आदेशित केले आहे. आदेशाचे पालन न करणाऱ्यावर होणार कारवाइ

या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कोणतीही व्यक्ती, संस्था अथवा समूह यांना साथरोग प्रतिबंधक कायदा 1897 व आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ आणि भारतीय दंड संहिता १८८ नुसार शिक्षेस पात्र असलेला अपराध केला असे मानण्यात येईल व कारवाई करण्यात येईल. तसेच यापूर्वी जिल्हादंडाधिकारी नांदेड कार्यालयाने निर्गमित केलेले यांनी ता. १३, १५ व ता. १९ एप्रिल रोजीच्या नमूद आदेश व ता. २० एप्रिल वर नमूद शुद्धीपत्रकाद्वारे दिलेले वेळेचे बंधन इत्यादीसह अंमलात राहील, असे सुधारीत आदेश जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन यांनी ता. २१ एप्रिल रोजी निर्गमित केले आहे.



