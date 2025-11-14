मराठवाडा

Leopard Terror : पळा… पळा… बिबट्या आला! शेंदुरवादा परिसरात बिबट्याची दहशत

नानासाहेब जंजाळे
शेंदुरवादा - गंगापूर तालुक्यातील शेंदुरवादा परिसरात वन्यप्राण्यांच्या वावराने ग्रामस्थांमध्ये मोठी भीती पसरली असून, पळा पळा… बिबट्या आला! अशी आरोळी गाव शिवारात घुमत आहे. गुरुवारी (ता.13) सकाळी शेंदुरवादा येथील शेतकरी जगदीश म्हैसमाळे व आदिल चाऊस शेतकऱ्यांच्या गोठ्यात वसारांचा फडशा पाडल्याची घटना उघडकीस आल्यानंतर हा हल्ला बिबट्याने केल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे. त्यामुळे संपूर्ण भागात भीतीचे सावट आणखी गडद झाले आहे.

