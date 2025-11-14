Leopard Terror : पळा… पळा… बिबट्या आला! शेंदुरवादा परिसरात बिबट्याची दहशत

शेंदुरवादा - गंगापूर तालुक्यातील शेंदुरवादा परिसरात वन्यप्राण्यांच्या वावराने ग्रामस्थांमध्ये मोठी भीती पसरली असून, पळा पळा… बिबट्या आला! अशी आरोळी गाव शिवारात घुमत आहे. गुरुवारी (ता.13) सकाळी शेंदुरवादा येथील शेतकरी जगदीश म्हैसमाळे व आदिल चाऊस शेतकऱ्यांच्या गोठ्यात वसारांचा फडशा पाडल्याची घटना उघडकीस आल्यानंतर हा हल्ला बिबट्याने केल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे. त्यामुळे संपूर्ण भागात भीतीचे सावट आणखी गडद झाले आहे..शेंदुरवादा, पांढरओहळ, गुरु धानोरा, टेंभापुरी, भगतवाडी, नागापूर, औरंगपूर, सावखेडा, तांदूळवाडी, मांगेगाव व कोडापूर या शिवारांमध्ये मागील काही दिवसांपासून दररोज नवे ठिकाण बदलून बिबट्याचे दर्शन होत आहे. कधी पहाटे, तर कधी संध्याकाळच्या सुमारास या भागांत बिबट्याच्या हालचाली दिसत असल्याचे ग्रामस्थ सांगतात..काही दिवसांपूर्वी सोमनाथ वल्ले यांच्या शेतवस्ती शेजारी बिबट्या सलगपणे दिसत होता. तेथे पिंजरा लावण्यात आला; मात्र बिबट्या अन्यत्र स्थलांतरित झाला असून आता तो वेगवेगळ्या शिवारात दर्शन देत आहे.परिसरात पाण्याची चांगली उपलब्धता असून उसाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. ऊस हे बिबट्या व इतर वन्य प्राण्यांसाठी सुरक्षित आसरा असल्याने या भागातील बिबट्यांची संख्या वाढत असल्याची चर्चा शेतकरीवर्गात आहे. त्यामुळे दिवसा माणसे आणि रात्री पशुधन धोक्यात येत आहे..सध्या कापूस वेसणी, मका सोगणी, तसेच इतर हंगामी शेतीकामे सुरू आहेत. मात्र बिबट्याच्या दहशतीमुळे शेतकऱ्यांना शिवारात जाण्यासही भीती वाटत आहे.बिबट्याच्या हल्ल्यामुळे पशुधनाचे मोठे नुकसान होत असून शेतकऱ्यांच्या जिवावरही बेतण्याची भीती आहे. मानवावर हल्ला झाल्यावरच वनविभाग जागा होणार का? असा संतापाचा स्वर शेतकरी बोलून दाखवत आहे. कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नसल्याने शेतकरी नाराज असून पिंजरे वाढवून दहशत पसरवणाऱ्या बिबट्याचा तत्काळ बंदोबस्त करावा अशी मागणी शेतकरी ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे..बिबट्या वेगवेगळ्या शिवारात फिरतोय; पिंजरा मात्र जागेवरच!....शेंदुरवादा परिसरात बिबट्याची दहशत वाढत असताना शेतकऱ्यांनी खासदार संदीपान भुमरे यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्याची दखल घेत वनविभागाने पांढरओहळ येथे पिंजरा लावला; मात्र गेल्या 21 दिवसांपासून तो हलवलेलाच नाही..दरम्यान, बिबट्या एका शिवारातून दुसऱ्या शिवारात फिरत असताना पिंजरा एका ठिकाणीच ठेवल्याने वनविभागाच्या निष्क्रियतेवर शेतकऱ्यांचा संताप व्यक्त होत आहे. बिबट्या दिसत असलेल्या ठिकाणी पिंजरा हलवून तात्काळ पकडण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.