Police Success Story: भावंडांची ऐतिहासिक कामगिरी! अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील तीन भावंड बनले पोलिस; जिद्द, चिकाटी अन् परिश्रमांचे यश

-बाबासाहेब गोंटे अंबड: जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील लोणार भायगाव तांडा येथील अल्पभूधारक शेतकरी आत्माराम राठोड यांच्या दोन सावित्रीच्या लेकीने व एक मुलाने अखेर कुटुंबाची अर्थिक परिस्थिती बदलण्यासाठी परिवर्तन घडविण्यासाठी मनात जिद्द,चिकाटी व परिश्रम करत सतत पोलिस भरतीत दाखल होण्यासाठी दिवसरात्र मोठ्या कष्टाने खाकी वर्दी अंगावर धारण करण्याचे पाहिलेले स्वप्न अखेर सार्थक केले. .आत्माराम राठोड यांना केवळ दीड एकर शेती आहे. यावरच ते आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवितात. घरात कोणतेच शैक्षणीक वातावरण नव्हते. मात्र तांड्यालगत लोणार भायगाव येथे मत्स्योदरी शिक्षण संस्थेचे विद्यालय असल्याने दहावी पर्यंत शिक्षण घेण्याची सुवर्ण संधी मिळाली.शाळेतून शिक्षणाचे महत्व पटले.स्पर्धा परीक्षेची माहिती जाणून घेता आली.तर पुढील शिक्षण राजुरेश्वर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय नानेगाव, किनगाव येथील जिजामाता कनिष्ठ महाविद्यालयात पूर्ण केले..आत्माराम राठोड यांचा मुलगा रघुनाथ राठोड व मुली यशोदा राठोड,राधा राठोड यांनी अभ्यासात सातत्य टिकवून ठेवले. घरात शेतात आई - वडिलांना कामात मदत करत पोलिस भरतीची तयारी सुरू केली. मात्र घरच्या अर्थिक, हलाकीच्या व बिकट परिस्थितीमध्ये मोठ्या शहरात शिक्षण घेण्यासाठी तसेच पोलिस भरतीसाठी अकॅडमी मध्ये प्रवेश घेऊन प्रशिक्षण पूर्ण करण्यासाठी जाता आले नाही. मात्र तिन्ही भावंडांनी गरिबी शिक्षणाच्या आड येत नाही. यशाचे शिखर गाठायाचे असेल तर शिक्षणाशिवाय तरणोपाय उरलेला नाही..यामुळे घरात, शेतात बसून पोलिस भरतीची तयारी करताना स्पर्धा परीक्षेची स्पर्धा परीक्षा व पोलिस भरतीची पुस्तके वाचून व गाव, शेतशिवारात मैदानावर धावण्याचा व कसरतीचा सराव चालूच ठेवला.अखेर राठोड कुटुंबातील तिन्ही भावंड मुंबई पोलिस भरतीमध्ये दाखल झाले. अंगावर खाकी वर्दी घालण्याचे उराशी बाळगलेले स्वप्न अखेर पूर्ण केले. राठोड कुटुंबातील तिन्ही भावंडांना पोलिस भरतीत दाखल झाल्याने आता मिळणाऱ्या वेतनातून घरची अर्थिक हलाकीची व बिकट परिस्थिती बदलून टाकताना निश्चितपणे परिवर्तन घडविण्यास मदत झाली आहे..याचा आनंद राठोड कुटुंबियांच्या चेहऱ्यावरील हे सर्व काही सांगून जातो.पोलिस भरतीमध्ये दाखल झालेल्या तिन्ही भावंडांचे कौतुक नातेवाईक, मित्रमंडळी व ग्रामस्थांच्या वतीने करण्यात येत आहे.माजी विद्यार्थ्यांचे लोणार भायगाव येथील मत्स्योदरी विद्यालयाच्या वतीने अभिनंदन करत भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. शाळेच्या वतीने या तिन्ही भावंडांचा गौरव करण्यात येणार असल्याचे मुख्याध्यापक सुभाष शेरे यांनी सांगितले..ग्रामीण भागातील गाव, वाडी, वस्ती व तांड्यावरील युवक, युवतींना शिक्षणाचे स्पर्धां परीक्षेचे महत्व पटू लागले आहे.यामुळे पोलिस भरतीची तयारी करतानाचे चित्र ग्रामीण भागात पाहण्यासाठी मिळत आहे. कोणत्याही सुविधा उपलब्ध नाही.म्हणून रडत व कुढत न बसता समोर उभा राहिलेल्या संकटावर मात करून पुढे जाण्याची जिद्द, चिकाटी व परिश्रम करण्याची तयारी ठेवत उंच भरारी घेण्याचे स्वप्न साकार करत आहे. हि अनेकांसाठी प्रेरणा व प्रोत्साहन मिळवुन देणारी ठरत आहे..अर्थिक परिस्थिवर मात करून मुलांचे शिक्षणाचे स्वप्न केले पूर्णआमची परिस्थिती तशी साधारण दिवसभर शेतात काबाडकष्ट करायचे त्यातच संसाराचा गाडा हाकायचा मात्र मुलांचे शिक्षणाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी हार मानली नाही. त्यांना कोणतेही खाजगी शिकवणी लावलेली नव्हती.मात्र पुस्तक पेपर वाचण्यासाठी शहरात खोली भाड्याने घेऊन अभ्यासिका तेवढी लावत अर्थिक तडजोड केली. मात्र मुलांनी यश मिळविले. याचा मोठे समाधान व आनंद वाटत आहे.पुर्ण: बाबासाहेब गोंटे.