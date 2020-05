पालकांची धावपळ थांबणार: विद्यार्थ्यांना घरपोच मिळणार पुस्तके

हिंगोली : जिल्‍ह्यातील इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंच्या विद्यार्थ्यांना या वर्षी घरपोच पाठ्यपुस्तके वाटप करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला असून सध्या एक लाख ४६ हजार ५१६ पाठ्यपुस्‍तकांचे संच प्राप्त झाले आहेत. १४ जूनपूर्वी पाठ्यपुस्ताकांचे वाटप करण्यात येणार असल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षणाधिकारी संदीप सोनटक्‍के यांनी दिली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा वगळता इतर चालू शैक्षणिक वर्षातील सर्व परीक्षा रद्द करून शाळा, महाविद्यालयांना सुट्या देण्यात आल्या होत्या. आजघडीला जिल्ह्यात ७३ रुग्ण कोरोनाबाधित उपचार घेत आहेत. त्यामुळे मे महिना संपला तरी शाळा कधी उघडणार याचे आदेश अद्यापही जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला प्राप्त झाले नाहीत. हेही वाचा - कळमनुरीत बारा हजार गावकऱ्यांची घरवापसी पुस्‍तकांचे एक लाख ४६ हजार ५१६ संच १५ जूनपूर्वी शाळा सुरू होतील की नाही या बाबत पालक व विद्यार्थ्यांत अद्यापही संभ्रम आहे. शाळा कधीही सुरू होवोत मात्र, जिल्ह्यात इयत्ता पहिली ते आठवीतील विद्यार्थ्यांसाठी मोफत पाठ्यपुस्तके वाटपाचे नियोजन शिक्षण विभागाने हाती घेतले आहे. त्यानुषंगाने मोफत पुस्तके वितरणासाठी मराठी, हिंदी, उर्दू माध्यमाची एक लाख ४६ हजार ५१६ पुस्‍तकांचे संच आले आहेत. १४ जूनपर्यंत घरपोच पाठ्यपुस्तके आलेले पुस्तकांचे संच संबधित गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे सुपूर्द करण्यात आली आहेत. या वर्षी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दक्षता म्हणून विद्यार्थ्यांना १४ जूनपर्यंत घरपोच पाठ्यपुस्तके वाटप करण्यात येणार आहेत. तसे नियोजन शिक्षण विभागाने हाती घेतले आहे. मराठी, उर्दू, हिंदी माध्यमातील पुस्तकांचा समावेश जिल्ह्यातील पहिले ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तके वाटप केली जातात. त्याअनुषंगाने जिल्ह्याला एक लाख ४६ हजार ५१६ पुस्तकांचे संच उपलब्ध झाले आहेत. यात मराठी, उर्दू, हिंदी, इंग्रजी माध्यमातील पुस्तकांचा समावेश आहे. तसेच यात पहिलीची १८ हजार ७४७, दुसरीची १८ हजार ६८० तिसरीची १८ हजार ७११ चौथी १८ हजार ३५६, पाचवी १८ हजार १७० सहावी १७ हजार ७२४ सातवी १९ हजार ९० आठव्या वर्गासाठी १४ हजार ६५१६ पुस्तके आली आहेत. येथे क्लिक करा - हिंगोली जिल्ह्यात बरसला पाऊस आतापर्यंत ८५ टक्‍के पुस्‍तके आली दोन दिवसांत पहिली ते आठर्वीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी पाठ्यपुस्‍तके उपलब्ध झाली आहेत. प्रत्‍येक तालुक्‍याच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे पोचती केली आहेत. १४ जूनपर्यंत विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तकांचे घरपोच वाटप केले जाणार आहे. मराठी, हिंदी व उर्दू माध्यमाची एकूण एक लाख ४६ हजार ५१६ पुस्‍तकांचे संच उपलब्ध झाले आतापर्यंत ८५ टक्‍के पुस्‍तके आली आहेत.

- संदीप सोनटक्‍के, प्राथमिक शिक्षणाधिकारीह

