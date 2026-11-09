Dharashiv News: साकत-अंतरगाव परिसरात भीषण आग; २०० एकरांवरील ऊस जळून खाक, ७० ते ८० शेतकऱ्यांचे नुकसान!

-धनंजय शेटे भूम : भूम तालुक्याच्या सीमेलगत असलेल्या परंडा तालुक्यातील साकत व अंतरगाव परिसरात दुपारच्या सुमारास लागलेल्या भीषण आगीत २०० एकरांपेक्षा अधिक क्षेत्रावरील ऊस जळून खाक झाला. या आगीत अंदाजे ७० ते ८० शेतकऱ्यांचे ऊस पीक पूर्णपणे आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले असून केळीच्या बागा, ठिबक सिंचन संच, विहिरीवरील सौरऊर्जा यंत्रणा, पाईप, मोटारी यांसह शेतीसाठी लागणाऱ्या साहित्याचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या आगीत शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त होत असून ऐन शेतीच्या हंगामात शेतकऱ्यांवर मोठे आर्थिक संकट कोसळले आहे..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, भूम तालुक्यातील अंतरगावलगत असलेल्या परंडा तालुक्यातील साकत परिसरात दुपारी अचानक शेतामध्ये आग लागली. सुरुवातीला आगीचे स्वरूप मर्यादित होते. मात्र परिसरात वाहणाऱ्या जोरदार वाऱ्यामुळे आगीने काही वेळातच रौद्ररूप धारण केले. वाऱ्याच्या वेगाने आगीच्या ज्वाळा एका शेतातून दुसऱ्या शेतात पसरत गेल्या. त्यामुळे मोठ्या क्षेत्रावरील उसाच्या पिकाला आगीने वेढा घातला. पाहता पाहता शेकडो एकरांवरील ऊस आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली..आगीची तीव्रता लक्षात येताच साकत व परिसरातील ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेतली. गावातील तरुण, शेतकरी आणि नागरिकांनी उपलब्ध साधनांच्या मदतीने आग विझविण्याचे प्रयत्न सुरू केले. मात्र वाऱ्याचा वेग अधिक असल्याने आग आटोक्यात आणताना मोठ्या अडचणी निर्माण होत होत्या. अखेर परंडा येथील अग्निशमन दलाच्या गाडीला पाचारण करण्यात आले. अग्निशमन दलाचे जवान आणि ग्रामस्थांनी संयुक्तपणे आग नियंत्रणात आणण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले..७० ते ८० शेतकऱ्यांच्या वर्षभराच्या मेहनतीवर पाणीया आगीत अंदाजे ७० ते ८० शेतकऱ्यांचे ऊस पीक जळून खाक झाल्याने मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी ऊस पिकासाठी मशागत, लागवड, खते, औषधे, पाणी आणि मजुरीवर मोठा खर्च केला होता. वर्षभर कष्ट करून उभे केलेले हिरवेगार ऊस पीक डोळ्यादेखत जळताना पाहण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली. ऊस पिकाबरोबरच केळीच्या बागांचेही नुकसान झाले असून ठिबक सिंचनाच्या नळ्या, विहिरीवरील सौर पॅनेल, पंप, मोटारी, पाईप तसेच अन्य शेती उपयोगी साहित्य आगीत जळून खाक झाले आहे. त्यामुळे पिकांच्या नुकसानीबरोबरच शेतीच्या सिंचन व्यवस्थेलाही मोठा फटका बसला आहे..आगीचे नेमके कारण अद्याप अस्पष्टप्राथमिक माहितीनुसार, शॉर्टसर्किटमुळे आग लागल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. संबंधित यंत्रणांनी घटनास्थळाची पाहणी करून आगीच्या कारणांचा शोध घेणे आवश्यक आहे. आगीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा नेमका आकडा पंचनाम्यानंतर स्पष्ट होणार आहे..दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकटआधीच पावसाची अनिश्चितता, पाणीटंचाई, वाढता उत्पादन खर्च आणि शेतीमालाला मिळणारा अपुरा भाव यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत आहेत. अशा परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर ऊस जळून खाक झाल्याने साकत व परिसरातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे. ऊस हे अनेक शेतकऱ्यांचे प्रमुख उत्पन्नाचे साधन असल्याने या नुकसानीचा परिणाम त्यांच्या आगामी आर्थिक नियोजनावर होणार आहे. पिकांसोबत सिंचनासाठी उभारलेली यंत्रणाही जळाल्याने पुढील शेती करायची कशी, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.तातडीने पंचनामे करून नुकसानभरपाई देण्याची मागणीया भीषण आगीची महसूल विभाग, कृषी विभाग आणि संबंधित वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने दखल घेऊन घटनास्थळी पाहणी करावी. जळालेल्या ऊस पिकाचे, केळीच्या बागांचे तसेच ठिबक सिंचन संच, सौर पंप, मोटारी व इतर शेती साहित्याचे स्वतंत्रपणे पंचनामे करावेत. नुकसान झालेल्या सर्व ७० ते ८० शेतकऱ्यांची नोंद घेऊन नुकसानीचे योग्य मूल्यांकन करावे आणि शासनाकडून तातडीने आर्थिक मदत व नुकसानभरपाई मिळवून द्यावी, अशी मागणी परिसरातील शेतकरी वर्गातून होत आहे.आधीच संकटांचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास या आगीने हिरावून घेतला आहे. त्यामुळे शासन आणि प्रशासनाने केवळ पंचनाम्यापुरती कार्यवाही न करता बाधित शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत मिळेपर्यंत पाठपुरावा करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.