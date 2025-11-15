मराठवाडा

BJP Leader Death : निवडणुकीपूर्वी संभाजीनगरमध्ये खळबळ! भाजप नेत्याचा मृतदेह आढळला, दोन दिवसांपासून होते बेपत्ता

Mysterious Death of BJP Youth Leader in Sambhajinagar : निवडणुकीच्या तोंडावर भाजप युवा नेत्याचा मृतदेह सापडल्याने संभाजीनगरमध्ये खळबळ उडाली आहे. तपासाच्या दिशांना वेग आला आहे.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील गंगापूर तालुक्यातील भालगाव येथील रहिवासी असलेले भाजपा युवा मोर्चाचे जिल्हा उपाध्यक्ष गणेश रघुनाथ टेमकर यांचा मृतदेह नारावाडी शिवारात आढळून आला. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. हैद्राबाद-नारवाडी मार्गावरील नारावाडी शिवारात, नळकांडी पुलाजवळ हा मृतदेह सापडला. टेमकर यांचा मृत्यू नेमका कोणत्या कारणाने झाला, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.

