BJP Leader Death : निवडणुकीपूर्वी संभाजीनगरमध्ये खळबळ! भाजप नेत्याचा मृतदेह आढळला, दोन दिवसांपासून होते बेपत्ता

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील गंगापूर तालुक्यातील भालगाव येथील रहिवासी असलेले भाजपा युवा मोर्चाचे जिल्हा उपाध्यक्ष गणेश रघुनाथ टेमकर यांचा मृतदेह नारावाडी शिवारात आढळून आला. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. हैद्राबाद-नारवाडी मार्गावरील नारावाडी शिवारात, नळकांडी पुलाजवळ हा मृतदेह सापडला. टेमकर यांचा मृत्यू नेमका कोणत्या कारणाने झाला, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. .अकस्मात मृत्यूची नोंदघटनेची माहिती मिळताच गंगापूर पोलीस ठाण्याच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी पंचनामा केला आणि मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला. प्राथमिक तपासात मृत्यूचे कारण अस्पष्ट असल्याने, अकस्मात मृत्यूची (एडी) नोंद करण्यात आली आहे. पुढील तपास सुरू आहे. पोलीस विविध कोनातून चौकशी करत असून, शवचिकित्सेच्या अहवालाची प्रतीक्षा करत आहेत..भाजपा युवा मोर्चाचे सक्रिय पदाधिकारीगणेश टेमकर हे भाजपा युवा मोर्चाचे सक्रिय पदाधिकारी होते. ते जिल्हा स्तरावर युवा नेते म्हणून ओळखले जायचे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही घटना घडल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांनी घटनेची गंभीर दखल घेतली असून, मृत्यूमागील रहस्य उलगडावे, अशी मागणी केली आहे. टेमकर यांच्या निधनाने पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये शोकाची लाट पसरली आहे..Charholi Crime : जमिनीच्या वादातून तरुणाच्या डोक्यात गोळी झाडून खून, आरोपींना अटक करण्यासाठी नातेवाईकांचा पोलीस ठाण्यात ठिय्या.कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगरटेमकर यांच्या पश्चात आई-वडील, भाऊ आणि बहीण असा परिवार आहे. कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. गावकऱ्यांनीही टेमकर यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला. ते सामाजिक कार्यातही सक्रिय होते आणि गावातील युवकांना प्रेरणा देणारे नेते म्हणून त्यांची ओळख होती. घटनेच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामस्थांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.ही घटना निवडणुकीच्या तोंडावर घडल्याने पोलीस यंत्रणा सतर्क झाली आहे. मृत्यू नैसर्गिक आहे की अपघाती किंवा अन्य कारणाने, याचा शोध घेतला जात आहे. स्थानिक भाजपा नेत्यांनी पोलीस प्रशासनाकडे निष्पक्ष तपासाची मागणी केली आहे. टेमकर दोन दिनसांपासून बेपत्ता होते..नळकांडी पुलाजवळील रस्त्यावर मृतदेह सापडलानागरिकांनी दुर्गंधी येत असल्यामुळे पोलिसांना माहिती दिल्यानंतर घटनेची कल्पना मिळाली. नळकांडी पुलाजवळील रस्त्यावर मृतदेह पडलेला अवस्थेत सापडला. टेमकर यांच्याकडे असलेल्या ओळखपत्रावरून त्यांची ओळख पटली. गंगापूर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले आणि तपासाच्या सूचना दिल्या.ही घटना राजकीय हत्येचा प्रयत्न तर नव्हे, असा संशय काहींनी व्यक्त केला आहे. मात्र, पोलीसांनी अशा अफवांना बळी न पडण्याचे आवाहन केले आहे. ही घटना संभाजीनगर जिल्ह्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण ढवळून निघाले आहे..Crime: आधी जाळ्यात ओढलं, बळजबरीनं लिंग बदल शस्त्रक्रिया, नंतर ब्लॅकमेल अन्...; ट्रान्सजेंडर टोळीचं तरुणासोबत नको ते कृत्य.