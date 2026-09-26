समृद्धीवर कारची कंटेनरला धडक, आई-वडिलांसह चिमुकल्याचा मृत्यू; पुण्याहून जालन्याला जाताना अपघात

शिवाजी आस्वार, माळीवाडा : समृद्धी महामार्गावरील नागपूर कॉरिडॉरमध्ये टाकळीवाडी शिवारात (ता. गंगापूर) इंटरचेंजपासून दोन किलोमीटर अंतरावर शनिवारी (ता. २६) सकाळी साडेअकराला भीषण अपघात झाला. नाशिकहून जालन्याकडे जाणाऱ्या महिंद्रा एक्सयूव्ही कारने पुढे जात असलेल्या कंटेनरला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. या दुर्घटनेत एकाच कुटुंबातील आई-वडील आणि दोन वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू झाला..समृद्धी महामार्गावरील नागपूर कॉरिडॉरच्या चॅनेल क्रमांक ४४९.५ जवळ हा अपघात झाला. प्रतीक रामकिसन जगदाळे (वय ३१, मुळ रा. जालना, ह. मु. भूगाव बावधन, पुणे) हे पुणे येथून पत्नी आणि मुलासह महिंद्रा एक्सयूव्हीने कारने (क्र. एमएच १२ वायएस १०२८) जालना येथे कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी जात होते. शनिवारी सकाळी सुरतहून सेलमकडे जाणारा कंटेनर (क्र. जीजे २१ वाय ३३६२) चालक संगप्पा यमगर (वय ३२) हा वाहन चालवत असताना मागून आलेल्या कारने कंटेनरला जोरदार धडक दिली..होमस्टेमध्ये २२ वर्षीय निमिषाचा मध्यरात्री मृत्यू, बॉयफ्रेंड आसिफला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात.धडकेनंतर कार कंटेनरच्या मागील बाजूस घुसल्याने कारचा मोठ्या प्रमाणात चक्काचूर झाला. या अपघातात श्रिया राजेंद्र पांडे-जगदाळे (वय ३२ मुळ रा. जालना, ह. मु. पुणे) आणि त्यांचा मुलगा रुद्रश प्रतीक जगदाळे (वय २) यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर प्रतीक जगदाळे यांचा गंभीर जखमी अवस्थेत उपचार सुरू असताना मृत्यू झाला. अपघाताची माहिती मिळताच समृद्धी महामार्गावरील क्यूआरव्ही आणि पेट्रोलिंग पथकाने घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य सुरू केले..कंटेनरच्या मागील बाजूस अडकलेली कार बाहेर काढण्यासाठी दोराच्या साहाय्याने प्रयत्न करण्यात आले. त्यानंतर कार बाहेर काढून जखमींना उपचारासाठी हलविण्यात आले. अपघातामुळे महामार्गावरील वाहतुकीवर काही काळ परिणाम झाला. माहिती मिळताच दौलताबाद पोलिस स्थानकाचे पोलिस निरीक्षक नितीन खंडागळे हे पथकासह घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिस अंमलदार खुशाल पाटील, महेश घुगे, रावसाहेब राठोड, संदीप पवार, सुनील नाडार व रावसाहेब ठिल्लारे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.