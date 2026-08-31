मराठवाडा

Samruddhi Highway: समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात! भरधाव ट्रॅव्हल्सची कंटेनरला धडक; एक ठार, १० प्रवासी गंभीर

Samruddhi Expressway Bus Accident Leaves One Dead: समृद्धी महामार्गावर भरधाव ट्रॅव्हल्सची कंटेनरला जोरदार धडक; वैजापूरजवळील भीषण अपघातात एकाचा मृत्यू, १० जणांची प्रकृती गंभीर
Maharashtra Samruddhi Expressway Accident Leaves One Dead And 10 Seriously Injured After Travel Bus Hits Container Truck

Maharashtra Samruddhi Expressway Accident Leaves One Dead And 10 Seriously Injured After Travel Bus Hits Container Truck

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर : समृद्धी महामार्गावर छत्रपती संभाजीनगरच्या दिशेने जाणाऱ्या भरधाव ट्रॅव्हल्सने कंटेनर ट्रकला पाठीमागून जोरदार धडक दिल्याने भीषण अपघात झाला. या दुर्घटनेत हेमंत हरिश्चंद्र दाभाडे (वय ६५, रा. वैजापूर) यांचा मृत्यू झाला, तर ट्रॅव्हल्समधील १० प्रवासी गंभीर जखमी झाले. अपघातात अन्य प्रवाशांनाही दुखापत झाल्याची माहिती आहे.

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