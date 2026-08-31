Samruddhi Highway: समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात! भरधाव ट्रॅव्हल्सची कंटेनरला धडक; एक ठार, १० प्रवासी गंभीर

छत्रपती संभाजीनगर : समृद्धी महामार्गावर छत्रपती संभाजीनगरच्या दिशेने जाणाऱ्या भरधाव ट्रॅव्हल्सने कंटेनर ट्रकला पाठीमागून जोरदार धडक दिल्याने भीषण अपघात झाला. या दुर्घटनेत हेमंत हरिश्चंद्र दाभाडे (वय ६५, रा. वैजापूर) यांचा मृत्यू झाला, तर ट्रॅव्हल्समधील १० प्रवासी गंभीर जखमी झाले. अपघातात अन्य प्रवाशांनाही दुखापत झाल्याची माहिती आहे..Teacher Success Story: जिद्दीला सलाम! ज्या शाळेत विद्यार्थी म्हणून घडले, त्याच शाळेत आता शिक्षक म्हणून रुजू; कुलदीप बोडकेंची प्रेरणादायी भरारी.हा अपघात समृद्धी महामार्गावरील चॅनेज क्रमांक ४७३.६ येथे, हडस पिंपळगाव शिवारात घडला. अपघातग्रस्त ट्रॅव्हल्समध्ये एकूण ३० प्रवासी प्रवास करीत होते. ट्रॅव्हल्स भरधाव वेगात असताना समोरून जात असलेल्या कंटेनरला पाठीमागून धडक बसल्याचे प्राथमिक माहितीवरून समोर आले आहे..अपघाताची माहिती मिळताच वैजापूर पोलिस, महामार्ग पोलिस आणि रस्ता सुरक्षा दलाच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिस व बचाव पथकाने तातडीने मदतकार्य सुरू केले. जखमी प्रवाशांना अपघातग्रस्त वाहनातून बाहेर काढून उपचारासाठी वैजापूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. गंभीर जखमींवर पुढील उपचार सुरू आहेत..Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.\rया अपघातामुळे समृद्धी महामार्गावर काही काळ वाहतुकीची कोंडी निर्माण झाली होती. पोलिसांनी अपघातग्रस्त वाहने बाजूला करून वाहतूक सुरळीत केली. दरम्यान, अपघात नेमका कोणत्या कारणामुळे झाला, याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती मिळालेली नाही. ट्रॅव्हल्सचा वेग, चालकाचे नियंत्रण सुटणे अथवा अन्य कारणांचा तपास पोलिसांकडून करण्यात येत आहे. या प्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.