फुलंब्री : समृद्धी महामार्गावर सावंगी परिसरातील चॅनेल क्रमांक ४२६ येथे सोमवारी (ता. २३) पहाटे दीड वाजेच्या सुमारास खासगी बसचा भीषण अपघात झाला. भरधाव बस चालकाला डुलकी लागल्याने बस थेट डिव्हायडरला धडकली. या भीषण अपघातात दोन प्रवाशांचा मृत्यू झाला असून ३० जण जखमी झाले आहेत. त्यापैकी चार जणांची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती आहे..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.मिळालेल्या माहितीनुसार, सदर बस जालन्याकडून मुंबईच्या दिशेने जात होती. पहाटेच्या दीड वाजेच्या सुमारास सावंगी परिसरातील चॅनेल क्रमांक ४२६ येथे चालकाचे बसवरील नियंत्रण सुटले आणि बस थेट महामार्गाच्या डिव्हायडरला जाऊन धडकली. अपघाताची तीव्रता एवढी होती की, बसमधील अनेक प्रवासी जखमी झाले. अपघातानंतर महामार्गावर एकच खळबळ उडाली..या अपघातात रघुनंदन दत्ता सांगळे (वय ३५, रा. भगतसिंग नगर, मुंबई) आणि उत्तम दामू जाधव (वय ३५, रा. पुसद) यांचा मृत्यू झाला. तर बसमधील अन्य ३० प्रवासी जखमी झाले असून, त्यापैकी चार जणांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगण्यात येत आहे..अपघाताची माहिती मिळताच फुलंब्री पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकारी डॉ. सोनाली पाईकराव यांनी पोलीस पथकासह घटनास्थळी धाव घेतली. महामार्ग विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही घटनास्थळी पोहोचून अपघाताची पाहणी केली. जखमींना तातडीने उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथे हलविण्यात आले..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...चॅनेल क्रमांक ४२६ ठरतोय अपघाताचा केंद्रबिंदू!दरम्यान, सावंगी परिसरातील चॅनेल क्रमांक ४२६ हा अपघातप्रवण ठिकाण ठरत असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. यापूर्वीही याच ठिकाणी झालेल्या अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला होता. आता पुन्हा त्याच ठिकाणी बसचा भीषण अपघात होऊन दोघांना जीव गमवावा लागल्याने या ठिकाणच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. वारंवार होणारे अपघात रोखण्यासाठी महामार्ग प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.