मराठवाडा

Santosh Deshmukh Case : वाल्मिक कराडसह आरोपींना कोर्टाचा दणका, संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी आरोप निश्चिती

Santosh Deshmukh Murder Case : मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणी बीडच्या विशेष मकोका न्यायालयाने आरोपींविरोधात आरोप निश्चिती केलीय. यामुळे वाल्मिक कराडसह आरोपींना मोठा दणका बसला आहे.
Santosh Deshmukh Murder
Santosh Deshmukh MurderSakal
सूरज यादव
Updated on

मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणी अखेर कोर्टानं वाल्मिक कराडसह आरोपींना दणका दिला. संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणी आरोप निश्चिती करण्यात आलीय. आज बीडमधील विशेष मकोका न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी पार पडली. सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयात कडेकोड पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

Loading content, please wait...
Beed
crime
murder
Marathwada

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com