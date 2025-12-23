Santosh Deshmukh Case : वाल्मिक कराडसह आरोपींना कोर्टाचा दणका, संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी आरोप निश्चिती

मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणी अखेर कोर्टानं वाल्मिक कराडसह आरोपींना दणका दिला. संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणी आरोप निश्चिती करण्यात आलीय. आज बीडमधील विशेष मकोका न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी पार पडली. सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयात कडेकोड पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता..बीडच्या विशेष मकोका न्यायालयात संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी सुनावणी झाली. आरोपींना न्यायालयात व्हीसीद्वारे हजर करण्यात आलं होतं. तर आरोपींचे वकील कोर्टात हजर होते. या सुनावणीवेळी आरोपींवरील ड्राफ्ट कोर्टानं वाचून दाखवला. वाल्मिक कराडसह आरोपींनी सर्व आरोप अमान्य असल्याचं कोर्टात सांगितलं..शेजारणीचे फोटो अन् चॅटचे स्क्रिनशॉट भिंतीवर चिटकवले, ३० वर्षीय तरुणानं संपवलं आयुष्य, पती-पत्नीला अटक.संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी ८ जानेवारी रोजी होणार आहे. सुनावणीनंतर सरकारी वकील उज्ज्वल निकम म्हणाले की, न्यायालयाने अखेर आज आरोप निश्चित केले. खंडणी मिळायला अडथळा केल्यानं संतोष देशमुख यांची हत्या करण्यात आली. आरोपींच्या वकिलांकडून डी फ़ॉर डीले आणि डी फॉर डिरेल केले गेले. हा खटल्याला विलंब लावण्याचा आणि खटला उलथवून टाकण्याचा प्रयत्न आहे..संतोष देशमुख यांच्या क्रूरपणे हत्या केली होती. अमानुष मारहाण करत असताना त्याचे व्हिडीओसुद्धा करण्यात आले होते. या प्रकरणातील एक आरोपी अद्याप फरार आहे तर इतर आरोपी तुरुंगात आहेत. बीडमध्ये झालेल्या संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर राज्यभरात पडसाद उमटले. या प्रकरणातील वाल्मिक कराडचे संबंध थेट धनंजय मुंडे यांच्याशी असल्यानं मुंडेंना त्यांच्या मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. धनंजय मुंडे यांच्यावरही आरोप केले गेले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.