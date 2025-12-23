हो की नाही एवढंच बोला! मला बोलायचंय म्हणणाऱ्या वाल्मिक कराडला कोर्टानं फटकारलं; सुनावणीत काय घडलं?

Santosh Deshmukh Murder Case : संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी आज बीडच्या विशेष मकोका न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी युक्तिवादानंतर न्यायालयाने आरोप निश्चिती केली. आरोपींनी त्यांच्यावर केलेले आरोप मान्य नसल्याचं कोर्टात सांगितलं. यावेळी वाल्मिक कराडने मला बोलायचं असल्याचं न्यायालयात म्हटलं. तेव्हा न्यायालयाने वाल्मिक कराडला फटकारत तुम्ही फक्त हो की नाही ते सांगा असं विचारलं..आरोप निश्चितीवेळी न्यायालयाने म्हटलं की, खंडणी मागणे, मारहाण करणे, अपहरण करणे, हत्या करणे, जो खंडणीला आड येईल त्याला संपवणे असे वातावरण सर्व तुम्ही आरोपींनी तयार केले. या संदर्भात तुमच्या विरोधात विविध कलमाने गुन्हे दाखल आहेत. तसेच एकत्रितपणे समान उद्देशाने आपण गुन्हे केलेले आहेत आणि पुरावे नष्ट केलेले आहेत याबद्दलही आपल्या विरोधात विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल आहेत, मकोका अंतर्गत देखील आपल्यावर गुन्हा दाखल आहे.. सर्व आरोपींना तुमच्यावर असलेले आरोप मान्य आहेत का? असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला..Santosh Deshmukh Case : वाल्मिक कराडसह आरोपींना कोर्टाचा दणका, संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी आरोप निश्चिती.वाल्मिकला फटकारलंआरोप मान्य आहेत का असं विचारताच वाल्मिक कराडने इतर आरोपींप्रमाणे चार वेळा आरोप मान्य नसल्याचं सांगितलं. यावेळी मी काही सांगू इच्छितो असे वाल्मिकने म्हटलं.तेव्हा न्यायाधीश पाटवदकर आरोपीला फटकारत तुम्हाला जेवढे विचारले तेवढे उत्तर द्या. जास्त बोलू नका असे सुनावले. यावेळी आरोपी वाल्मीक कराडने पुढे बोलताना म्हटले की, मला राजकीय द्वेषातून या गुन्ह्यात अडकवले आहे..पुराव्यांची कॉपी द्या, आरोपींची मागणीआरोपींच्या वकिलांनी फॉरेन्सिककडे दिलेल्या पुराव्यांची कॉपी आम्हाला मिळत नाही तोपर्यंत पुरावा स्वीकारता येणार नाही. आरोप निश्चित करण्याआधी आम्हाला कॉपी द्याव्यात अशी मागणी केली. यावर तपास अधिकाऱ्यांनी खाजगी पुरावे असून त्याचा गैरवापर होऊ शकतो. इतका मोठा डेटा आम्ही देऊ शकत नाही असं सांगितलं. दरम्यान, कोर्टाने सरकारी वकिलांना त्यांच्याकडे पुरावे मिळताच आरोपींच्या वकिलांना द्यावे असं सांगितलं..सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी सांगितलं की, आज आरोप निश्चित केले आहेत. खंडणी मिळण्यास अडथळा केला म्हणून संतोष देशमुख यांचा खून केला. पुढील सुनावणी ८ जानेवारी रोजी होईल. आजही आरोपी वकिलांनी या खटल्यात डी फॉर डीले आणि डी फोर डीरेल केले गेले. खटल्यात विलंब लावणे व खटला उलटवून टाकण्याचा प्रयत्न असे आरोप आहेत..प्रत्यक्ष पुराव्याचे काम लवकरच सुरू होईल. तीच ती कारणे न्यायालयात मांडली जात होती त्यामुळे न्यायालयाने आदेश करावा अशी विनंती केली. आरोप निश्चित करण्यात किती वेळ लागला हे पाहिले. खटला लवकरात लवकर चालवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे असंही उज्ज्वल निकम यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.