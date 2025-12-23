मराठवाडा

हो की नाही एवढंच बोला! मला बोलायचंय म्हणणाऱ्या वाल्मिक कराडला कोर्टानं फटकारलं; सुनावणीत काय घडलं?

Walmik Karad in Beed Court : संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी वाल्मिक कराडसह इतर आरोपींवर आज बीडमधील विशेष कोर्टात आरोप निश्चिती झाली. यावेळी वाल्मिक कराडने मला बोलायचंय अशी विनंती केली पण न्यायालयाने त्याला फटकारलं.
सूरज यादव
Santosh Deshmukh Murder Case : संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी आज बीडच्या विशेष मकोका न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी युक्तिवादानंतर न्यायालयाने आरोप निश्चिती केली. आरोपींनी त्यांच्यावर केलेले आरोप मान्य नसल्याचं कोर्टात सांगितलं. यावेळी वाल्मिक कराडने मला बोलायचं असल्याचं न्यायालयात म्हटलं. तेव्हा न्यायालयाने वाल्मिक कराडला फटकारत तुम्ही फक्त हो की नाही ते सांगा असं विचारलं.

