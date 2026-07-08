School Bus Accident : चालकाच्या निष्काळजीपणामुळे स्कुल बसचा अपघात; २२ विद्यार्थी जखमी

चाकूर - सांडोळ (ता. चाकूर) येथून राचन्नावाडी येथील शाळेसाठी विद्यार्थी घेऊन येत असलेली स्कुल बस पलटी होऊन पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यालयातील २२ विद्यार्थी जखमी झाल्याची घटना बुधवारी (ता. ८) सकाळी नऊ वाजण्याच्या सुमारास घडली आहे. स्कुल बसमध्ये जवळपास ३५ ते चाळीस विद्यार्थी होते, चालक मोबाईलवर बोलत असताना त्याचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्यामुळे बस पलटी झाल्याची माहिती विद्यार्थ्यांनी दिली. जखमींपैकी दोन विद्यार्थ्यांना पुढील उपचारासाठी लातूर येथे हलविण्यात आले आहे..राचन्नावाडी येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यालयाच्या स्कुलबस मधून आसपासच्या गावातून विद्यार्थी आणले जातात, नियमितचा बसचालक आळंदी वारीसाठी गेल्याने त्याने आपल्या जागी दुसऱ्या चालकाला बस चालविण्यास पाठविले होते. बुधवारी सकाळी एम.एच. १२ पीक्यू ५१२० या बसमधून सांडोळ येथून विद्यार्थ्यांना घेऊन शाळेकडे येत असताना चालक मोबाईलवर बोलताना वाहनावरील नियंत्रण सुटल्यामुळे बस रस्त्याच्या कडेला असलेल्या खड्ड्यात जाऊन पलटी झाली..अपघातानंतर विद्यार्थ्यांच्या रडण्याचा आवाजाने परिसरात एकच खळबळ उडाली. स्थानिक नागरिकांनी तातडीने विद्यार्थ्यांना बसमधून बाहेर काढले. त्यानंतर चाकूर येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. अपघाताची माहिती मिळताच विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी ग्रामीण रुग्णालयात मोठी गर्दी केली होती. अनेक पालक जखमी विद्यार्थ्यांना पाहून आक्रमक झाले होते..गटशिक्षणाधिकारी मंदोदरी वाकडे यांनी रुग्णालयात येवून पालक व विद्यार्थ्यांना धीर दिला. त्यानंतर उपविभागाच्या उपविभागीय अधिकारी डॉ. मंजुषा लटपटे, तहसीलदार नरसिंग जाधव, नायब तहसीलदार शैलेश निकम, उपविभागीय पोलिस अधिकारी राजेंद्र मायने, पोलिस निरीक्षक बालाजी भंडे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक श्रीकांत शेंडगे यांनी जखमी विद्यार्थ्यांची भेट घेऊन त्यांच्या प्रकृतीची माहिती घेतली. पोलिसांनी चालकास ताब्यात घेतले आहे..या अपघातात काजल कांबळे, कल्याणी सूर्यवंशी, भाग्यश्री सूर्यवंशी, महादेवी मुंडकर, जान्हवी कवटे, किरण गवळी, विजय मुंडकर, दुर्गा गायके, वैशाली बनसोडे, वैष्णवी गुंजुटे, श्रावणी सुरवसे, प्रीती मुंडकर, प्रवीण टाळकुटे, अर्जुन टाळकुटे, रामदास बनसोडे, खंडू सुरवसे, बजरंग सुरवसे, वैभव गुंजुटे, पार्थ कवटे, साईनाथ कवटे, मुक्ता देशपांडे, पंकजा मुंडे (रा. सर्व सांडोळ) जखमी झाले आहेत.सर्व विद्यार्थी हे १३ ते १५ वर्षे वयोगटातील असून यापैकी साईनाथ दत्तात्रय कवटे व काजल गोविंद कांबळे यांना पुढील उपचारासाठी लातूर येथे पाठविण्यात आल्याची माहिती ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संग्राम नरवटे यांनी दिली आहे..घटनेनंतर शिक्षण विभागानेही तत्काळ दखल घेतली आहे. जखमी विद्यार्थ्यांवर उपचार करून त्यांना दुसऱ्या बसने गावाकडे पाठविण्यात आले आहे. विद्यालयाच्या मुख्याध्यापकांकडून माहिती मागविण्यात आली असून, शालेय परिवहन समिती व विद्यार्थी सुरक्षा संदर्भातील शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली होती का? याची चौकशी करून सविस्तर अहवाल शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती गटशिक्षणाधिकारी मंदोदरी वाकडे यांनी दिली..सहकारमंत्र्यांकडून जखमींची विचारपूसस्कुल बसच्या अपघाताची माहिती मिळताच सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी या प्रकरणाची तातडीने दखल घेतली, मुंबई येथून अधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधून अपघाताची माहिती घेतली व जखमी विद्यार्थ्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. जखमी विद्यार्थ्यांवर कोणताही विलंब न करता वैद्यकीय उपचार करण्यात यावेत, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तसेच, विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना आवश्यक असणारी सर्व प्रकारची मदत त्वरित उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांनी अहमदपुर पंचायत समितीचे सभापती सूरज पाटील यांना जखमींची भेट घेण्यासाठी पाठविले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.