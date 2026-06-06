Police Recruitment : भंगार व्यवसायीकाच्या मुलीने पोलिस भरतीमध्ये मारली बाजी; बारसगावच्या अश्विनी खंडागळेने पहिल्याच प्रयत्नात यशाला घातली गवसणी

अर्धापुर (जिल्हा नांदेड) - घराची आर्थिक परिस्थिती जेमतेम, वडील गावोगावी जाऊन भंगार गोळा करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवत मुलांचे शिक्षण चालवायचे, कुटुंबात कोणीही शासकीय नौकरीत नाही, कोणत्याही प्रकारची शिकवणी नाही, स्वयं अध्ययनावर भर देत रोज आठ ते दहा तास अभ्यास करून आशा एका सर्वसामान्य कुटुंबातील मुलीने पोलिस भरतीमध्ये प्रथम प्रयत्नात वयाच्या अवघ्या १९ वर्षी बाजी मारली आहे. ही जिगरबाज मुलगी अश्विनी खंडागळे बारसगाव (ता. अर्धापूर) येथील असुन तीची मुंबई पोलीस दलात भरती झाली आहे. या यशामुळे तीचे सर्वत्र कौतुक केले जात असुन, अभिनंदनाचा वर्षाव केला जात आहे..मुंबई पोलीस दलाच्या भरती प्रक्रियाचा निकाल काही दिवसांपूर्वी जाहिर झाला आहे. या भरतीमध्ये बाररसगा (ता. अर्धापूर) येथील अश्विनी गोविंद खंडागळे या मुलीनै पहिल्याच प्रयत्नात यशाला गवसणी घातली आहे. तीचे वडील गोविंद खंडागळे भंगारचा व्यवसाय करतात. त्यांना दोन मुली व एक मुलगा आसे तीन अपत्ये. आपल्या आपत्यांनी खुप शिक्षण घेऊन मोठं व्हावे, असे स्वप्न पाहिले व हे स्वप्न अश्विनी खंडागळेने पुर्ण करण्यासाठी पहिले यशस्वी पाऊल टाकले आहे. तीचे पोलिस दलात मोठा अधिकारी होण्याचे ध्येय आहे..सध्याच्या परिस्थितीत कोणत्याही शासकीय नोकरी भरतीमध्ये खुप मोठी स्पर्धा आहे. या स्पर्धेत टिकण्यासाठी खडतर अशी मेहनत करावी लागते. तर कोठे यश मिळते. असेच यश अश्विनी खंडागळे हीने संपादन केले आहे. तीचे प्राथमिक शिक्षण गावातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत झाले तर माध्यमिक शिक्षण अर्धापूर येथील मिनाक्षी देशमुख माध्यमिक शाळेत झाले.तर उच्च माध्यमिक शिक्षण नांदेड येथील यशवंत महाविद्यालयात झाले आहे. ती २०२१ मध्ये दहावीच्या परीक्षेत ८० टक्के गुण घेऊन उत्तीर्ण झीली आहे. तिने २०२३ मध्ये ५७ टक्के गुण घेऊन बारावीची परीक्षा उत्तीर्ण झाली आहे. ती सध्या कलाशाखेतुन पदवी शिक्षण घेत आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावे यासाठी पोलिस भरतीची तयारी सुरू केली. स्वयं अध्ययनावर भर देत मोबाईलचा वापर केवळ अभ्यासासाठी..आपले ध्येय साध्य करण्यासाठी दररोज सकाळी धावणे, मैदानी गुण मिळण्यासाठी सराव करणे, दररोज आठ ते दहा तास अभ्यास करून यश संपादन केले आहे. तीचे या यशाबद्दल ग्रामपंचायत व ग्रामस्थांच्या वतीने सत्कार करण्यात आला. यावेळी शिवसेना जिल्हाप्रमुख बबनराव बारसे, उपसरपंच बालाजी गोदरे, शिवसांब बारसे, अमोल बारसे, शिवशंकर गोदरे, शिवानंद गोदरे, विनय मोरे, एकनाथ मोगरकर आदी उपस्थित होते..शालेय जीवनापासून पोलिस दलात भरती होण्याची ध्येय होते. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी माझ्या आईवडिलांनी प्रोत्साहन दिले. त्यांनी जो माझ्यावर विश्वास टाकला तो सार्थ झाल्यानें मला खूप आनंद होत आहे. मला पोलिस भरती मध्ये यश मिळणार याची खात्री होती. येणाऱ्या काळात अभ्यास करून मला पोलिस अधिकारी व्हायचे आहे अशा भावना अश्विनी खंडागळे हीने व्यक्त केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.