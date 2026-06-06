मराठवाडा

Police Recruitment : भंगार व्यवसायीकाच्या मुलीने पोलिस भरतीमध्ये मारली बाजी; बारसगावच्या अश्विनी खंडागळेने पहिल्याच प्रयत्नात यशाला घातली गवसणी

शालेय जीवनापासून पोलिस दलात भरती होण्याची ध्येय होते. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी माझ्या आईवडिलांनी प्रोत्साहन दिले.
Ashwini Khandagale

Ashwini Khandagale

sakal

लक्ष्मीकांत मुळे
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अर्धापुर (जिल्हा नांदेड) - घराची आर्थिक परिस्थिती जेमतेम, वडील गावोगावी जाऊन भंगार गोळा करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवत मुलांचे शिक्षण चालवायचे, कुटुंबात कोणीही शासकीय नौकरीत नाही, कोणत्याही प्रकारची शिकवणी नाही, स्वयं अध्ययनावर भर देत रोज आठ ते दहा तास अभ्यास करून आशा एका सर्वसामान्य कुटुंबातील मुलीने पोलिस भरतीमध्ये प्रथम प्रयत्नात वयाच्या अवघ्या १९ वर्षी बाजी मारली आहे. ही जिगरबाज मुलगी अश्विनी खंडागळे बारसगाव (ता. अर्धापूर) येथील असुन तीची मुंबई पोलीस दलात भरती झाली आहे. या यशामुळे तीचे सर्वत्र कौतुक केले जात असुन, अभिनंदनाचा वर्षाव केला जात आहे.

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