Leopard : शेंदूरवादा परिसरात बिबट्याचा मुक्त संचार; सहा दिवसांपासून पिंजऱ्यात अडकेना बिबट्या

शेंदूरवादा - गंगापूर तालुक्यातील शेंदूरवादा व परिसरातील गावांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून बिबट्याचा वावर वाढल्याने शेतकरी व ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.सहा दिवसांपूर्वी गुरुवारी (ता. 23) सायंकाळी सोमनाथ वल्ले यांच्या शेतवस्तीवरील घराजवळ वनविभागाने बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी पिंजरा लावला असला, तरी अद्याप बिबट्या पकडला न गेल्याने ग्रामस्थांमध्ये वनविभागाविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे..शेंदूरवादा भागातील कोडापूर, भागतवाडी, सावखेडा, मांडवा, तांदुळवाडी, पांढरओहळ, गुरु धानोरा, धामोरी आणि टेंभापुरी परिसरात बिबट्याचा मुक्त संचार सुरू आहे. या भागातील शेतकऱ्यांच्या पाळीव प्राण्यांवर बिबट्याने हल्ले केल्याच्या घटना वाढल्या आहेत.विशेषत: पांढरओहळ शिवारात दिवसभर शेतात काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांना बिबट्याच्या भीतीने जिवावर उदार होऊन शेतीकाम करावे लागत आहे. आज या शेतात दिसतो, तर उद्या दुसऱ्या शिवारात अशी ग्रामस्थांची स्थिती झाली आहे..स्थानिक ग्रामस्थांनी वारंवार वनविभागाला बिबट्याला पकडण्यासाठी पिंजरे लावण्याची मागणी केली. मात्र, वेळेत पिंजरे न लावल्याने बिबट्याला पकडणे कठीण ठरत आहे. प्रत्यक्षात कारवाई करण्याचा वेग अत्यंत मंद आहे अशी तक्रार शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.या भागात मुलांना शाळेत पाठवणे, महिलांना शेतात जाणे हेही धोक्याचे बनले आहे. ग्रामस्थांनी वनविभागाने तातडीने अतिरिक्त पिंजरे लावून बिबट्याचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी केली आहे. याविषयी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विचारले असता आम्हाला प्रतिक्रिया देता येत नाही म्हणत प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले..पिंजरा लावल्यानंतर शेतकऱ्यांवर जबाबदारी...सोमनाथ वल्ले यांच्या शेतात लावलेला पिंजरा पाच दिवसांपासून तसेच पडून असून, वनविभागाकडून अद्याप त्याची तपासणी झालेली नाही. पिंजऱ्यातील पाणी ठेवणे, प्रलोभनाची व्यवस्था करणे, याची जबाबदारी शेतकऱ्यांनाच पार पाडावी लागत आहे. त्यामुळे वनविभागाच्या कामकाजावर ग्रामस्थांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.त्यामुळे पिंजरा लावून वनविभाग सुटला, आता जबाबदारी आमच्यावर अशी ग्रामस्थांची नाराजी व्यक्त होत आहे..वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना फोन केला असता उडवाउडवीची उत्तरे मिळतात. मनुष्यबळ कमी आहे, काय करणार अशी कारणे दिली जातात. कार्यवाहीऐवजी शेतकऱ्यांना पर्याय सांगितले जातात.खासदार साहेबांनी फोन केल्याने पिंजरा लावला आहे.- कृष्णा वल्ले (सरपंच पांढरओहोळ)गेल्या आठवड्यात बिबट्याने अनेक वेळा पाळीव जनावरांवर हल्ले केले. आम्ही वारंवार कळवले तरी अधिकारी पाहणीसाठी आले नाहीत. सरपंचांनी पुढाकार घेतल्याने पिंजरा लावला गेला, पण बिबट्या अद्याप पकडला गेला नाही. त्यामुळे गावात भीतीचे वातावरण आहे.- सोमनाथ वल्ले, (शेतकरी).वनविभागाने तातडीने पिंजरे वाढवून आणि रात्रपाळीतील गस्त वाढवून कारवाई करावी. नाहीतर ग्रामस्थांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर होईल. त्वरित उपाययोजना न झाल्यास शेतकऱ्यांना एकत्र करून आंदोलन उभारले जाईल.- आप्पासाहेब वल्ले (तालुका अध्यक्ष किसान आघाडी).