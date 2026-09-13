Power Upgrade: शेंदूरवादा सबस्टेशनला लवकरच १० एमव्हीएचे रोहित्र; मंगेगाव फिडरलाही मंजुरी

शेंदूरवादा : गंगापूर-खुलताबाद मतदारसंघातील शेतकऱ्यांच्या वाढत्या वीज तक्रारी आणि वीजपुरवठ्यातील अडचणी सोडविण्यासाठी आमदार प्रशांत बंब यांनी शनिवारी (ता. १३) महावितरणच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. वीजपुरवठ्याशी संबंधित पायाभूत सुविधांची कामे करताना काही अडचणी येत असल्यास त्याची माहिती द्यावी. कोणाकडून विकासकामे अडविली जात असल्यास संबंधित अधिकारी व व्यक्तींशी समन्वय साधून प्रश्न सोडविण्यासाठी मदत केली जाईल, असे आमदार बंब यांनी स्पष्ट केले..शेंदूरवादा सबस्टेशनअंतर्गत वाढलेली विजेची मागणी आणि सबस्टेशनवरील वाढता ताण लक्षात घेता, लवकरच १० एमव्हीए क्षमतेचा नवीन मोठा रोहित्र बसविण्यात येणार आहे. त्यानंतर शेंदूरवादा सबस्टेशनमधून नवीन मंगेगाव फिडर सुरू करण्यात येणार असून, त्याचे काम लवकरच सुरू होणार असल्याची माहिती महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिली..तसेच जळालेले रोहित्र वेळेत बदलण्यासाठी संबंधित वायरमन व जनमित्रांनी त्याची माहिती तत्काळ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. आमदार बंब यांच्या पुढाकारातून ‘निरंतर वीज’ योजनेअंतर्गत ६३ व १०० केव्हीए क्षमतेचे नवीन रोहित्र मंजूर करून आणण्यात येणार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले..वाढत्या वीज मागणीमुळे निर्माण होणारे अडथळे तातडीने दूर करण्यासाठी महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मुख्यालयी राहणे बंधनकारक असून, त्याचे काटेकोरपणे पालन झाले पाहिजे, अशा स्पष्ट सूचना आमदार बंब यांनी दिल्या..बैठकीस अधीक्षक अभियंता गोरक्षनाथ सपकाळे, कार्यकारी अभियंता जाधव, उपकार्यकारी अभियंता गजानन ठोंबरे, तुर्काबादचे शाखा अभियंता शेख मुफीद, लासूरचे शाखा अभियंता दिनेश भुते, सुलतानपूरचे शाखा अभियंता शेख मोइज, बाजार सावंगीचे शाखा अभियंता अनुराज साळवे, गंगापूर शहरच्या शाखा अभियंता भूमिका बनसोडे, वायरमन एजाज पठाण, गोपाल वर्मा, अभिजीत मालोदे आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.