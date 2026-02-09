Shendurwada News : शेंदूरवादा गटात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाची मुसंडी

शेंदूरवादा - जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत सोमवारी लागलेल्या निकालात शेंदूरवादा गट, गणात व गुरूधानोरा गणात महा विकास आघाडी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष्याने घवघवीत यश मिळाले आहे. शेंदूरवादा गटात कृष्णा साहेबराव पाटील डोणगावकर व गणात रावसाहेब मोहन टेके, तर गुरूधानोरा गणात मेनका कैलास म्हस्के विजयी झाले आहेत. .शेंदूरवादा गटात वेळेवर आयात केलेला उमेदवार, गुरु धानोरा गणासाठी शेजारील गणातून आयात उमेदवार, अतिवृष्टी, शेतीमालाचे पडलेले बाजारभाव, शासनाची पोकळ आश्वासने, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग अंतर्गत आरोग्य केंद्र, शाळा व रस्ता कामात झालेला घोटाळा, शेंदूरवादा सर्कलमधील अनेक गावांत भेडसावणारा वीज पाणीप्रश्न, अंतर्गत रस्ते हे प्रमुख मुद्दे प्रचारात गजाली गेली..एकेकाळी शिवसेनेचा बालेकिल्ला असलेला शेंदुरवादा गट हा मागील वेळी आमदार प्रशांत बंब यांनी आपल्या नियोजनबद्ध प्रचार व गावागावात असलेल्या कार्यकर्त्यांच्या जोरावर भाजपचे तीनही उमेदवार विजयी केले होते.मात्र यावेळी माजी खासदार स्वर्गीय साहेबराव पाटील डोणगावकर यांची या गटावर असलेली विचाराची पकड व शिवसेनेने मागील वेळी झालेली चूक दुरुस्त करत या गटाचा व दोन्ही गणाचे उमेदवार विजयी करून आपली पकड पुन्हा आठ वर्षाच्या खंडानंतर पुन्हा मजबूत केली आहे. हा गट ओबीसी पुरुष प्रवर्गासाठी राखीव होता..तर शेंदूरवादा गण हा सर्वसाधारण पुरुष व गुरु धानोरा गण हा ओबीसी महिलासाठी राखीव होता. हा गट व दोन्ही गण मागील वेळी भाजपाच्या ताब्यात होते. यावेळी भाजपाकडून सचिन रामकिसन विधाटे रिंगणात होते. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस(अजित पवार)कडून विक्रम मनोहर राऊत यांना उमेदवारी मिळाली. होती.हा गट पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने उमेदवारीचे नियोजन करत जिल्हा परिषदेसाठी कृष्णा साहेबराव पाटील डोणगावकर यांना उमेदवार म्हणून घोषित केले होते. राष्ट्रवादी कडून नाकारल्याने ऐनवेळी राहुल ढोले यांनी शेतकरी कृती समिती व एमआयएम पक्षाकडून अर्ज भरला..यावेळी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते अंबादास दानवे, स्टार प्रचारक नितीन बानगुडे, यांच्यासह तालुका व जिल्ह्यातील नेत्यांनी केलेले नियोजन व शिस्तबद्ध प्रचार, पक्षाअंतर्गत नेते व कार्यकर्त्यांत ठेवलेला समन्वय व भाजप शिवसेना शिंदे गटासोबत उशिरा झालेली युती, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला ऐनवेळी उमेदवारी देताना झालेली दमछाक व भाजपा शिवसेना शिंदे गट राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कार्यकर्त्यांचा अंतर्गत असमन्वय शिवसेनेला विजयासाठी महत्त्वपूर्ण ठरला..शेंदूरवादा गटातील मते....कृष्णा साहेबराव पाटील डोणगावकर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, 8126 (विजयी)सचिन रामकिसन विधाटे - भाजपा 6417विक्रम मनोहर राऊत राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार 5170राहुल उत्तमराव ढोले एमआयएम 3110शेंदूरवादा गणातील मते....रावसाहेब मोहन टेके - शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष 4520 (विजयी)कृष्णा शिवप्रसाद अग्रवाल भाजपा 3459विष्णू बाबासाहेब बोरुडे - राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजित पवार 1779अब्बास इस्माईल पठाण- एमआयएम 632 .गुरूधानोरा गणातील मते....मेनका कैलास म्हस्के - शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष 3701 (विजयी)सुरेखा अरुण रोडगे शिवसेना शिंदे गट 3527नंदाबाई वसंतराव कर्डिले - राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अजित पवार गट 3482शारदा ज्ञानेश्वर देशमाने अपक्ष 1606.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.