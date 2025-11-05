Uddhav Thackeray : सरकारने दिलेले पॅकेज ही शेतकऱ्याची थट्टा- उद्धव ठाकरे!

पाचोड : शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे पुढे म्हणाले, 'गेल्या आठवड्यात शेतकरी एकवटला, त्यातून काहीतरी होईल असे मला वाटले.परंतु मुख्यमंत्र्यांनी परत एकदा कोपऱ्याला गुळ लावला अन् तीस जून तारीख दिली. शेतकऱ्यांत कर्ज फेडण्याची ताकद नाही उरली. शेतकऱ्यांच्या जमीनी, पिके खरडून गेले, त्यात मातीऐवजी दगडं राहीलीत, सरकारने त्यांना दिलेले पॅकेज ही थट्टा आहे,पीक विम्याचे ४० ते ५० हजार रुपये मिळायला हवे होते. मोसंबीला ८० हजार रुपये मिळायला हवे होते. कापसाला आणखी काही वेगळे हवे होते. परंतु पीक विम्याचे अकोल्यातील शेतकऱ्यांना दोन रुपये, तीन रुपये मिळाले. पालघरमध्ये अडीच रुपये मिळाले. सरकारने शेतकऱ्यांची थट्टा सुरू केली आहे. .जेवढे तुम्ही भरले तेवढेही मिळाले नाही. काहींना तर खात्यावर सहा रुपये आलेत. बँकेचे स्टेटमेंट आहे. काय ही शेतकऱ्यांची थट्टा चालली आहे, आता कर्जमाफी केल्यास बँकांचा फायदा होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणताय. पण बँकांचा फायदा होऊ न देता कर्जमाफी कशी करता? हे मला कुणीतरी सांगावे. आताचे कर्ज फेडले नाही, तर पुढील कर्ज मिळणार का? सरकार तीस जूनला कर्जमाफी करणार असेल, तर जूनपर्यंतचे हप्ते फेडायचे की नाही? अन् जूनपर्यंतचे हप्ते भरायचे असतील तर कुठून भरायचे? हे मुख्यमंत्र्यांनी सांगावे. कारण ज्याची जमीन वाहून गेलीये, आम्ही शेतकऱ्यांना न्याय मागत आहोत.".Bacchu Kadu: आत्महत्या करण्यापेक्षा एखाद्या आमदाराला कापून टाक; बुलढाण्यात बच्चू कडू यांचा संताप.पुढे ठाकरे शेतकऱ्यांना उद्देशून म्हणाले,' मी केलेली मागणी योग्य आहे की अयोग्य ? ते सांगा. हेक्टरी ५० हजार रुपये मिळावेत ही शेतकऱ्यांची मागणी मी लावून धरली. थकीत कर्ज तुम्ही कसे फेडणार? कारण हातातील पीक गेले. खरीप गेले आणि जमीन खरडून गेल्याने रब्बीचे पिक तरी कसे घेणार? पण आपल्या दयावान सरकारचा अभ्यास चालू आहे. मी मुख्यमंत्री असताना माझे कर्तव्य केले होते. मी कोणत्या मागणीची वाट पाहिली नाही किंवा कोणती समिती नेमली नाही', असा टोला उद्धव ठाकरे यांनी सरकारला लगावला..ते पुढे म्हणाले,'महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या नावाने आपण शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबवली. त्याची संपूर्ण माहिती सगळ्या शेतकऱ्यांची सर्कलनिहाय माहिती सरकार दरबारी जमा आहे. तर मग अभ्यास कसला कसला करताय? परदेशी समिती नेमली. म्हणजे ही परदेशी समिती येणार आणि माझ्या स्वदेशीची माहिती घेणार. कसला अभ्यास करणार? मी कोणताही राजकीय प्रचार करण्यासाठी आलेलो नाही. कारण तुम्ही सगळे आता कंटाळला आहात. दरवेळी निवडणुका आल्यावर आम्ही राजकीय नेते येतो आणि तुमच्या कोपराला गुळ लावून जातो. मग तुम्ही सुद्धा एवढे भोळे-भाबडे आहात की, स्वप्न दाखवल्यावर त्याला बळी पडतात आणि आपले आयुष्य कुणाला तरी देऊन टाकतात.'.ते पुढे म्हणाले, 'मराठवाड्यावर गेल्या वर्षभरात आपत्तीमागून आपत्ती कोसळत आहे. पाऊस थांबायचे नावच घेत नाहीये. कधी नव्हे ते मोठे संकट मराठवाड्याने अनुभवले. यापूर्वी कधी मराठवाड्यावर एवढी आपत्ती कोसळली असेल, असे मला वाटत नाही.आता केंद्रीयपथक आपल्या बरोबरीने फिरत आहे. रात्रीच्या वेळी टॉर्च लावून पाहणी करत आहेत. केंद्राचे पथक पाहणी करून जाणार, त्यानंतर अहवाल देणार आणि जिल्हा परिषदा निवडणुका झाल्यानंतर आपले दयावान पंतप्रधान हे परत तुमच्या कोपराला गुळ लावणार..Uddhav Thackeray In Beed : ''फडणवीस दगाबाज, सत्तेबाहेर करणं हाच पर्याय''; ठाकरेंचा शेतकऱ्यांशी संवाद, बच्चू कडूंच्या आंदोलनावरही बोलले....दिवाळीच्या आत आम्ही पैसे देणार असे सरकारने सांगितले होते. पण दिवाळी होऊन गेली, तुळशीचे लग्नही झाले. पैसे मिळणार कधी? नुसते पंचांग पाहताय, मुहूर्ता मागून मुहूर्त काढताय, पण मदतीच्या नावाने ठणठणाट. त्यामुळे आम्ही तुमच्यासोबत आहोत, हे सांगण्यासाठी इथे आलोय. पण जेव्हा आम्ही तुमच्यासाठी आंदोलन करण्यासाठी रस्त्यावर उतरू, तेव्हा तुमची साथ लागणार आहे, असे भावनिक आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांनी केले. आम्हाला जूनची मदत मान्य नाही, आत्ताच्या आता कर्जमुक्ती करा. तातडीने हेक्टरी ५० हजार रूपये द्या, अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे..यावेळी शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे, आमदार मिलिंद नार्वेकर,माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विनोद घोसाळकर, उपजिल्हाप्रमुख दत्तात्रेय गोर्डे, रविंद्र काळे, डॉ.सुनील शिंदे, तालुकाप्रमुख मनोज पेरे, उपतालुकाप्रमुख अॅड किशोर वैद्य,उदयसेन काळे, मित्रवर्धन काळे, यशवंतराव काळे, ईश्वर कपटी,शुभम गायकवाड,आरेफ पठाण, माऊली काळे,बबन भावले,नकुल मुळे, सचिन ढमाळ आदींसह शेतकरी, पदाधिकारी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.