Vihamandava News : विहामांडवा जि.प. गटात शिवसेनेचा झंझावात; राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला भेदला

- अनिल गाभुडविहामांडवा - विहामांडवा जिल्हा परिषद गट हा आतापर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस–काँग्रेसचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जात होता. मात्र यंदाच्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत शिवसेनेने या बालेकिल्ल्यात सुरुंग लावत दणदणीत विजय संपादन केला आहे. तिन्ही जागांवर विजय मिळवत शिवसेनेने स्थानिक राजकारणात मोठी उलथापालथ घडवून आणली आहे..जिल्हा परिषद गटातून शिवसेनेचे उमेदवार नितीन जनार्धन तांबे यांनी भाजप पुरस्कृत अपक्ष उमेदवार भाऊसाहेब सर्जेराव काळे यांचा पराभव करत विजय मिळवला. या निकालामुळे या मतदारसंघातील पारंपरिक राजकीय समीकरणे बदलल्याची चर्चा सुरू आहे. तांबे यांच्या विजयाने शिवसैनिकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले असून कार्यकर्त्यांनी जल्लोष साजरा केला..दरम्यान पंचायत समिती विहामांडवा गणातून प्रमोद भगवानराव पन्हाळकर यांनी विजय मिळवून पक्षाची ताकद दाखवून दिली. तसेच केकत जळगाव गणातून प्रदीप नरके यांनीही विजय संपादन करत शिवसेनेच्या विजयाची मालिका पूर्ण केली. या तिन्ही विजयांमुळे शिवसेनेचे संघटन आणि प्रचारयंत्रणा प्रभावी ठरल्याचे मत राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे..एकूणच विहामांडवा गटातील निकालाने आगामी राजकीय समीकरणांना नवे वळण मिळण्याची चिन्हे दिसत असून स्थानिक पातळीवर शिवसेनेचा प्रभाव वाढल्याचे स्पष्ट झाले आहे..