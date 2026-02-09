मराठवाडा

Vihamandava News : विहामांडवा जि.प. गटात शिवसेनेचा झंझावात; राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला भेदला

विहामांडवा जिल्हा परिषद गट हा आतापर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस–काँग्रेसचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जात होता.
सकाळ वृत्तसेवा
- अनिल गाभुड

विहामांडवा - विहामांडवा जिल्हा परिषद गट हा आतापर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस–काँग्रेसचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जात होता. मात्र यंदाच्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत शिवसेनेने या बालेकिल्ल्यात सुरुंग लावत दणदणीत विजय संपादन केला आहे. तिन्ही जागांवर विजय मिळवत शिवसेनेने स्थानिक राजकारणात मोठी उलथापालथ घडवून आणली आहे.

