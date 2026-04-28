Bidkin Crime DMIC: बिडकीन DMIC परिसरात दोन तरुणांचे मृतदेह; विषारी औषधाची बाटली आढळल्याने संशय, तपास सुरू..

छत्रपती संभाजीनगर : बिडकीन येथील डीएमआयसी (DMIC) परिसरात आज सकाळी दोन तरुणांचे मृतदेह आढळून आल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. सचिन भागिरथ आरगडे (वय २९, रा. धनगर पिंपरी, ता. शेवगा, जि. जालना) आणि गणेश झिरपे (वय ३०, रा. श्री कॉलनी, बिडकीन) अशी मृतांची ओळख पटली आहे..प्राथमिक माहितीनुसार, हे दोन्ही मृतदेह काल मध्यरात्रीपासून घटनास्थळी पडून असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. पोलिसांना घटनास्थळी एक संशयास्पद विषारी औषधाची बाटली, पाण्याची बाटली, एक मोटारसायकल तसेच दोन मोबाईल फोन आढळून आले आहेत. या आधारे आत्महत्या की इतर काही कारण, याबाबत विविध शक्यता तपासल्या जात आहेत..घटनेची माहिती मिळताच बिडकीन पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. स्थानिकांच्या मदतीने दोन्ही मृतदेह ताब्यात घेऊन ग्रामीण रुग्णालयात हलविण्यात आले. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणीनंतर दोघांनाही मृत घोषित केले..मृत्यूचे नेमके कारण पोस्टमॉर्टेम अहवालानंतर स्पष्ट होणार असून पोलिस पुढील तपास करत आहेत. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.