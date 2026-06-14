Shreeram Gaikwad Death Case: श्रीराम गायकवाड संशयास्पद मृत्यू प्रकरणी निष्पक्ष चौकशीची मागणी; देवगाव रंगारीत कुटुंबीय व भिल्ल समाजाचे आमरण उपोषण

देवगाव रंगारी : मौजे बोरसर (बुद्रुक) ता. कन्नड येथील भिल्ल आदिवासी समाजातील ट्रॅक्टर चालक श्रीराम हरिश्चंद्र गायकवाड (वय ३५) यांच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी, या मागणीसाठी कुटुंबीय व समाजबांधवांनी देवगाव रंगारी येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाजवळ रविवार (ता. १४) पासून आमरण उपोषण सुरू केले आहे..याबाबत अधिक माहिती अशी की ता. २३ मे रोजी श्रीराम गायकवाड हे गावातील एका शेतात रात्रीच्या सुमारास ट्रॅक्टरद्वारे नांगरट करण्यासाठी गेले होते. बराच वेळ उलटूनही ते परत न आल्याने शेतमालक व अन्य दोघांनी शेतात जाऊन पाहणी केली असता ते शेतजमिनीवर अत्यवस्थ अवस्थेत पडलेले आढळून आले. त्यांना तातडीने गावात आणून कुटुंबीयांना माहिती देण्यात आली. पुढील उपचारासाठी दवाखान्यात नेत असताना वाटेतच त्यांचा मृत्यू झाला..मृतकाची पत्नी सुनिता श्रीराम गायकवाड यांनी आपल्या पतीला कामासाठी नेल्यानंतर त्यांना मारहाण करण्यात आल्याने मृत्यू झाल्याचा आरोप केला आहे. संबंधित जबाबदार व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करून न्याय मिळावा, या मागणीसाठी त्यांनी विविध विभागांना निवेदने दिली आहेत. मात्र, घटनेला २२ दिवस उलटूनही समाधानकारक कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे..उपोषणस्थळी मृतकाची पत्नी, आई, मुले, नातेवाईक तसेच भिल्ल आदिवासी समाजातील कार्यकर्ते उपस्थित असून परिसरातील विविध गावांतील समाजबांधवांनी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला आहे. मृत्यूमागील सत्य समोर आणून कुटुंबीयांना न्याय मिळावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे..याबाबत देवगाव रंगारी पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सिद्धेश्वर गोरे यांनी सांगितले की, या प्रकरणी आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. प्राथमिक शवविच्छेदन अहवालानुसार मृत्यू तीव्र हृदयविकाराच्या धक्क्यामुळे झाल्याचे नमूद करण्यात आले असून इतर अहवाल प्राप्त होणे बाकी आहे. सर्व बाजूंनी तपास सुरू असून तपासातील सर्व बाबींची पडताळणी करून पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.या प्रकरणाचा पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सिद्धेश्वर गोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक संतोष भालेराव करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.