मराठवाडा

Devgaon Rangari Crime : शेतरस्त्याच्या वादातून घरात घुसून विळ्याने वार; एक जण गंभीर, दोन महिलांनाही मारहाण, दोन्ही गटांकडून परस्परविरोधी गुन्हे दाखल

शेतरस्त्याच्या वादातून भाऊबंदांमध्ये झालेल्या संघर्षात एका शेतकऱ्याच्या डोक्यात धारदार विळ्याने वार करून गंभीर जखमी केल्याची घटना घडली.
Attack

Attack

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संतोष गंगवाल
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देवगाव रंगारी - समाईक शेतरस्त्याच्या वादातून भाऊबंदांमध्ये झालेल्या संघर्षात एका शेतकऱ्याच्या डोक्यात धारदार विळ्याने वार करून गंभीर जखमी केल्याची घटना विटा (ता. कन्नड) येथे मंगळवारी (ता. ६) दुपारी दोनच्या सुमारास घडली. यावेळी दोन महिलांनाही लाकडी दांडका व लोखंडी गजाने मारहाण झाल्याचा आरोप आहे. या घटनेनंतर पोलिसांनी तिघांना ताब्यात घेतले असून, दोन्ही गटांच्या फिर्यादीवरून परस्परविरोधी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

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