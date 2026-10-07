Devgaon Rangari Crime : शेतरस्त्याच्या वादातून घरात घुसून विळ्याने वार; एक जण गंभीर, दोन महिलांनाही मारहाण, दोन्ही गटांकडून परस्परविरोधी गुन्हे दाखल

देवगाव रंगारी - समाईक शेतरस्त्याच्या वादातून भाऊबंदांमध्ये झालेल्या संघर्षात एका शेतकऱ्याच्या डोक्यात धारदार विळ्याने वार करून गंभीर जखमी केल्याची घटना विटा (ता. कन्नड) येथे मंगळवारी (ता. ६) दुपारी दोनच्या सुमारास घडली. यावेळी दोन महिलांनाही लाकडी दांडका व लोखंडी गजाने मारहाण झाल्याचा आरोप आहे. या घटनेनंतर पोलिसांनी तिघांना ताब्यात घेतले असून, दोन्ही गटांच्या फिर्यादीवरून परस्परविरोधी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विटा येथील गणेश अशोक शिंदे व सोपान राजू शिंदे यांची शेतजमीन शेजारी असून, समाईक शेतरस्त्यावरून दोन्ही कुटुंबांत काही दिवसांपासून वाद सुरू आहे. याच वादातून मंगळवारी दुपारी सोपान राजू शिंदे, शिवाजी राजू शिंदे व वंदना राजू शिंदे यांनी संगनमत करून अशोक शिंदे यांच्या घरात प्रवेश केला. घरात बसलेल्या अशोक शिंदे यांच्या डोक्यात धारदार विळ्याने वार केल्याने ते गंभीर जखमी झाल्याचा आरोप गणेश अशोक शिंदे यांनी फिर्यादीत केला आहे..अशोक शिंदे यांना मारहाण होत असल्याचे पाहून घरातील वृद्ध महिला व मुलीने मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांनाही धरून ठेवत हात-पायावर लोखंडी गज व लाकडी दांडक्याने मारहाण केल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. गंभीर जखमी अशोक शिंदे यांना उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे..दरम्यान, या घटनेप्रकरणी विरोधी गटातील शिवाजी शिंदे यांच्या फिर्यादीवरून गणेश शिंदे, अशोक शिंदे व कलाबाई शिंदे यांच्याविरुद्धही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे विटा येथील शेतरस्त्याचा जुना वाद आता परस्परविरोधी गुन्ह्यांपर्यंत पोहोचला आहे.घटनेची माहिती मिळताच देवगाव रंगारी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. या प्रकरणात सोपान राजू शिंदे, शिवाजी राजू शिंदे व वंदना राजू शिंदे यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून, दोन्ही गटांच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक संतोष भालेराव, बीट जमादार वाल्मीक कांबळे करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.