निल्लोड: सिल्लोड तालुक्यातील कायगाव येथे पाण्याअभावी वाळत चाललेले अद्रक पीक वाचविण्यासाठी धडपड करणाऱ्या तरुण शेतकऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. ट्रॅक्टरसह पाण्याचा टँकर विहिरीत कोसळल्याने ही दुर्घटना शनिवारी घडली. आकाश सुदाम भोकरे (वय १८) असे मृत तरुण शेतकऱ्याचे नाव आहे..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.कायगाव येथील आकाश भोकरे याने आपल्या शेतात दीड एकर क्षेत्रावर अद्रक पिकाची लागवड केली होती. मात्र, पाण्याअभावी पीक वाळू लागल्याने ते वाचविण्यासाठी त्याची धडपड सुरू होती. पिकाला पाणी मिळावे यासाठी त्याने विकतचे पाणी आणले होते..ट्रॅक्टरला टँकर जोडून तो शेतातील विहिरीत पाणी सोडत असताना टँकर थेट विहिरीत कोसळले. या दुर्घटनेत आकाशचा मृत्यू झाला. हातातोंडाशी आलेले पीक पाण्याअभावी वाया जाऊ नये, यासाठी विकतचे पाणी आणून पीक जगविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अवघ्या १८ वर्षांच्या तरुण शेतकऱ्यावर काळाने घाला घातला. .Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.\rएका बाजूला पाण्याची टंचाई आणि दुसरीकडे शेती वाचविण्यासाठी सुरू असलेली धडपड, यातून ही दुर्दैवी घटना घडल्याने कायगाव परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.