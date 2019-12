Video : अभियंत्याच्या टेबलावर टाकले माती व दगड

परभणी : वांगी (ता. परभणी) या गावाकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे काम रखडल्याने संतप्त झालेल्या गावकऱ्यांच्या संतापाचा बांध अखेर सोमवारी (ता. २३) सुटला. गावकऱ्यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली रस्त्यावरील माती व दगड पोत्यामध्ये भरून थेट पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेच्या कार्यालयातच आणून टाकली. योजनेचे कार्यकारी अभियंता कार्यालयात नसल्याने त्यांच्या खुर्ची व टेबलावरदेखील पोत्यातील माती टाकून निषेध करण्यात आला. परभणी तालुक्यातील वांगी या गावाकडे जाण्यासाठी १. ८०० मीटर लांबीचा रस्ता मुख्यमंत्री सडक योजनेतून मंजूर करण्यात आला आहे. याची निविदा निघून गुत्तेदारास एक वर्षात काम पूर्ण करण्याचे आदेशही संबंधित विभागाने दिले. परंतु, या रस्त्याचे काम पूर्ण न झाल्यामुळे या गावाकडे जाण्यासाठी ग्रामस्थांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. अनेक वेळा या रस्त्यावरून जातांना छोटे मोठे अपघात होत असल्याने गावकऱ्यांनी या प्रकाराचा निषेध करण्यासाठी जून महिन्यात उपोषणदेखील केले होते. परंतु, प्रशासन व संबंधित गुत्तेदारावर याचा काडीचाही परिणाम झाला नाही. संबंधित गुत्तेदारांना हे काम का थांबविले असे विचारले असता, त्यांनी राजकीय दबाव आल्याचे गावकऱ्यांना सांगितले. हेहीवाचा : शेतकऱ्याचा मुलगा झाला न्यायाधीश सहा महिन्यांचा उलटला कालावधी

या घटनेलाही सहा महिन्यांचा कालावधी उलटला असल्याने ग्रामस्थ संतप्त झाले. त्यांनी याचा राग काढण्यासाठी या रस्त्यावरील माती व दगड गोळा करून पोती भरली व ही पोती सोमवारी (ता. २३) सकाळी परभणीतील पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेच्या कार्यालयात आणली. तेथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी आणलेली माती संपूर्ण कार्यालयात ओतून दिली. योजनेचे कार्यकारी अभियंता यांच्या टेबलावर व खुर्चीवरदेखील माती टाकून रस्त्याचे काम रखडल्याचा निषेध केला. २०१७ मध्ये झाले होते उद्‍घाटन

२०१७ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते जिल्ह्यातील विकासकामांचे उद्‍घाटन झाले होते. त्यात या रस्त्याचाही समावेश होता. परंतु, नंतर हे काम रखडले आहे. ...अन्यथा अधिकाऱ्यांच्या तोंडाला शेण लावू

येत्या आठ दिवसांत या गावाच्या रस्त्याचा प्रश्न सोडवावा, अन्यथा गावातील शेण आणून अधिकाऱ्यांच्या तोंडाला लावले जाईल. रस्ते बांधकामात ठरलेली वेळ व गुणवत्ता पाळावी, अशी आमची मागणी आहे.

- किशोर ढगे, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, परभणी

