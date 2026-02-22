सोलापूर-धुळे मार्गावर भीषण अपघातात तरुण-तरुणीचा जागीच मृत्यू, टाटा नेक्सॉनचा चुराडा

सोलापूर धुळे राष्ट्रीय महामार्गावर कारच्या भीषण अपघातात तरुण तरुणीचा मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. शनिवारी सायंकाळी सहा वाजता हा अपघात झाला.अपघातात मृत्यू झालेल्या तरुण तरुणीचा चारच दिवसांपूर्वी साखरपुडा झाला होता. लवकरच नव्या आयुष्याला ते सुरुवात करणार होते. मात्र एका अपघातात दोघांच्या मृत्यूने कुटुंबांवर शोककळा पसरलीय..याबाबत मिळालेली माहिती असी की, चार दिवसांपूर्वीच साखरपुडा झालेल्या वाग्दत्त वधुवराचा कार अपघातात मृत्यू झाला. सोलापूर–धुळे राष्ट्रीय महामार्गावर रत्नापूर पाटीजवळील वळणावर टोल वेच्या कमानीला कारची धडक बसली. ही धडक इतकी भीषण होती की कारच्या पुढच्या भागाचा चुराडा झाला होता. मृत्यू झालेल्यांची नावे अक्षया सुनील चव्हाण (वय.२३) आणि वर मुलगा अक्षय रामभाऊ शिनगारे (वय. २५) अशी आहेत. तर चालक अक्षय यादव सिरसट (वय २२)जखमी झाला आहे..ट्रकची पोलिसांच्या गाडीला धडक, ५ जणांचा मृत्यू; तिघांची प्रकृती गंभीर.वाशी तालुक्यातील पारा येथील नामदेव शिनगारे यांचा मुलगा अक्षय आणि इजोरा रहिवाशी हल्ली मुक्काम वाशी येथील सुनील चव्हाण यांची मुलगी अक्षया यांचा गेल्या रविवारी (ता.१५) मांजरसुंबा इथं साखरपुडा झाला होता. दोघांचंही लवकरच लग्नही होणार होतं. अक्षया हिची आज लातूर येथे महापारेशनची परीक्षा होती परीक्षा देण्यासाठी जात असताना ही दुर्घटना घडली..वाशी येथून पहाटेच टाटा नेक्सॉन गाडीने (एम एच २५ बी एफ ५०६४) जात असताना हा अपघात झाला. रत्नापूर पाटीजवळ चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने भरधाव कार थेट येडशी टोलवेच्या कमानीला धडकली. अपघाताची माहिती मिळताच रत्नापूर नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेऊन मदत कार्य केले जखमी चालकाला १०८ ला कॉल करुन उपचारासाठी पाठवले.पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी येरमाळा प्राथमिक रुग्णालयात पाठवला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.