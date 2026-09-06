मराठवाडा

Son Donates liver: यकृत निकामी झाले, पण मुलाने हार मानली नाही; वडिलांसाठी यकृतदान करून फेडले पितृऋण, आधुनिक श्रावण बाळाची कहाणी!

Son Donates Liver to Father and Gives Him a New Lease of Life: श्रावणबाळाची हृदयस्पर्शी कथा; २४ वर्षीय मुलाने यकृतदान करून वडिलांचे प्राण वाचवत पितृऋणाची केली परतफेड
Father Battles Liver Failure Son Donates Part of His Liver and Saves His Life in an Emotional Story of Love and Sacrifice

Father Battles Liver Failure Son Donates Part of His Liver and Saves His Life in an Emotional Story of Love and Sacrifice

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सकाळ वृत्तसेवा
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​निलंगा (जि. लातूर) : गंभीर आजाराशी झुंजणाऱ्या आपल्या ५५ वर्षीय वडिलांचे प्राण वाचवण्यासाठी आधुनिक युगातील श्रावण बाळाने आपले यकृत दान केले. निलंग्यातील तरुण प्रभात पाटील याने यानिमित्त पितृऋण फेडत जणू पित्यास जीवनदानच दिले आहे.

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