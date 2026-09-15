मराठवाडा

Maratha Reservation: ‘नणंद म्हणून माझ्या पतीची काळजी घ्या; सौमित्रा जरांगेंची अमृता फडणवीसांना साद, गोरगरीब मराठ्यांच्या लेकरांना आरक्षण द्या’

Soumitra Jarange Makes Emotional Appeal to Amruta Fadnavis: मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर सौमित्रा जरांगे यांची अमृता फडणवीसांना भावनिक साद; गोरगरीब मराठा लेकरांसाठी आरक्षणाची मागणी आणि पतीच्या सुरक्षिततेची विनंती
Soumitra Jarange Makes Emotional Appeal to Amruta Fadnavis to Help Secure Maratha Reservation for Poor Families

Soumitra Jarange Makes Emotional Appeal to Amruta Fadnavis to Help Secure Maratha Reservation for Poor Families

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-उमेश वाघमारे

जालना : माझे पती मुंबईला येत आहेत. तुम्ही माझ्या नणंद आहात. नणंद या नात्याने माझ्या पतीची काळजी घ्या. तुमच्या पतीला सांगा की, गोरगरीब मराठ्यांच्या लेकरांना आरक्षण देऊन टाका,’’ अशी साद मनोज जरांगे यांच्या पत्नी सौमित्रा जरांगे यांनी अमृता फडणवीस यांना घातली.

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