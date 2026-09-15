Maratha Reservation: ‘नणंद म्हणून माझ्या पतीची काळजी घ्या; सौमित्रा जरांगेंची अमृता फडणवीसांना साद, गोरगरीब मराठ्यांच्या लेकरांना आरक्षण द्या’

-उमेश वाघमारे जालना : माझे पती मुंबईला येत आहेत. तुम्ही माझ्या नणंद आहात. नणंद या नात्याने माझ्या पतीची काळजी घ्या. तुमच्या पतीला सांगा की, गोरगरीब मराठ्यांच्या लेकरांना आरक्षण देऊन टाका,’’ अशी साद मनोज जरांगे यांच्या पत्नी सौमित्रा जरांगे यांनी अमृता फडणवीस यांना घातली..Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे हे उपोषणाच्या १८व्या दिवशी अंतरवाली सराटी येथून मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले. त्यांच्या स्वागतासाठी तसेच औक्षण करण्यासाठी कुटुंबीय अंकुशनगर येथे मुख्य रस्त्यावर आले असून मनोज जरांगे यांच्या पत्नी सौमित्रा जरांगे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांच्याकडे ही भावनिक मागणी केली आहे..मनोज जरांगे हे गेल्या १८ दिवसांपासून उपोषण करीत आहेत. प्रकृतीची चिंता कुटुंबीयांना असून, अशा परिस्थितीत ते मुंबईच्या दिशेने निघाल्याने पत्नीने सरकारने त्यांच्या प्रकृतीची काळजी घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली..Army Success Story: आई सीआयएसएफ अधिकारी, वडील शेतकरी; ऋषिकेशने निवडला सैन्याचा मार्ग, चौथ्या प्रयत्नात मिळवले लेफ्टनंटपद. दरम्यान, जरांगे यांच्या कन्या पल्लवी जरांगे यांनीही सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. ‘‘माझ्या वडिलांना काही झाले तर त्याचे परिणाम वाईट होतील. ते १८ दिवसांपासून उपाशी आहेत. आता ते मुंबईच्या दिशेने निघाले आहेत. त्यामुळे सरकारने त्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास देण्याचा प्रयत्न करू नये. अन्यथा मराठे शांत बसणार नाहीत,’’ असा इशारा त्यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.