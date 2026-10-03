Beed News : येत्या आठवड्यात कारागृह विशेष पोलीस महानिरीक्षक बीडच्या कारागृहात येणार; वादग्रस्त 'कॉल रेकॉर्डिंग' अन् अवैध कारभाराची स्वतः करणार झाडाझडती

- नितीन चव्हाणबीड - बीड जिल्हा कारागृहातील कथित कट-कारस्थान, मोबाईल वापराचा संशय आणि वारंवार समोर येणाऱ्या वादग्रस्त प्रकरणांमुळे आता संपूर्ण राज्याच्या पोलीस वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. खासदार बजरंग सोनवणे यांच्यासह बीड जिल्ह्यातील अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केलेल्या गंभीर तक्रारींची वरिष्ठ पातळीवर कडक दखल घेण्यात आली असून, विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह) योगेश देसाई हे येत्या आठवड्यात स्वतः बीड जिल्हा कारागृहात दाखल होणार आहेत. कारागृहातील संपूर्ण गैरप्रकारांची आणि वादग्रस्त प्रकरणांची ते स्वतः सखोल चौकशी करणार असल्याची माहिती त्यांनीच सकाळशी बोलतांना फोनवरून दिली आहे..संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी वाल्मीक कराड याने कारागृहातूनच भ्रमणध्वनीद्वारे खासदार बजरंग सोनवणे यांचे पुत्र सौरव सोनवणे यांना विलास घुले मृत्यू प्रकरणात अडकवण्याचा आणि जिल्ह्यात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करण्याचा कट रचल्याचा खळबळजनक आरोप झाला होता..याप्रकरणी खासदार सोनवणे यांनी ०२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पत्र धाडून बीड कारागृह अधीक्षकांसह जबाबदार कर्मचाऱ्यांच्या तात्काळ निलंबनाची ठाम मागणी केली होती. कारागृह प्रशासनाने सर्व आरोप फेटाळून लावत स्वतःला क्लीन चीट देण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी खासदार सोनवणे आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे वरिष्ठ पातळीवर चक्रे वेगाने फिरली आहेत..येत्या आठवड्यात होणाऱ्या या विशेष चौकशी दौऱ्यात आयजी योगेश देसाई खालील मुख्य मुद्द्यांची थेट झाडाझडती घेणार आहेत. वाल्मीक कराडच्या कोठडीतील १२ हाय-टेक कॅमेऱ्यांचे फुटेज, ॲलन कॉल सिस्टीमचे डिटेल्स आणि कॉन्फरन्सिंगच्या तांत्रिक त्रुटींची प्रत्यक्ष तपासणी, खासदार सोनवणेंच्या पत्रात नमूद मुद्द्यांच्या आधारे कारागृह अधीक्षक राजाराम चांदणे व संबंधित कर्मचाऱ्यांची कसून चौकशी..जिल्ह्यातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी कारागृहातील अनागोंदी कारभाराबाबत दिलेल्या सर्व तक्रारींचा जागीच निपटारा केला जाणार असून, विशेष पोलीस महानिरीक्षक स्वतः बीडच्या कारागृहात उतरणार असल्याने स्थानिक प्रशासनाचे पुरते धाबे दणाणले आहेत. या उच्चस्तरीय चौकशीतून काय सत्य समोर येते आणि कोणावर निलंबनाची कुऱ्हाड कोसळते, याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे..शुक्रवारी संभाजीनगर करागृह एसपी 'खामकरां'च्या पथकाकडून प्राथमिक चौकशीखासदार बजरंग सोनवणे आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या तक्रारींनंतर विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह) यांनी छत्रपती संभाजीनगरचे कारागृह अधीक्षक अनिल खामकर यांच्या नेतृत्वाखाली एक विशेष पथक बीड कारागृहात प्राथमिक चौकशीसाठी शुक्रवारी (ता.०२) पाठवले होते. या पथकाने बीड कारागृहात जाऊन विविध मुद्द्यांवर कसून चौकशी केली. मात्र, या प्राथमिक चौकशीचा अधिकृत अहवाल अद्याप महानिरीक्षक कार्यालयाकडे सादर करण्यात आलेले नसल्याचे महानिरीक्षक सांगितले. मात्र येत्या आठवड्यात स्वतः विशेष पोलीस महानिरीक्षक योगेश देसाई हेच थेट मैदानात उतरून संपूर्ण प्रकरणाचा निपटारा करणार असल्याचे ते म्हटले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.