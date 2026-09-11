ST Bus Accident : येरमाळा घाटात बसचा अपघात! प्रवाशांनी प्रत्यक्ष मृत्यूचा साक्षात्कार अनुभवल्याची थरारक घटना, क्षणार्धात बस सुमारे २० ते २५ फूट खोल खड्ड्यात कोसळली

येरमाळा - येरमाळा घाटात गुरुवारी रात्री झालेला बार्शी आगाराच्या बसचा अपघात म्हणजे प्रवाशांनी प्रत्यक्ष मृत्यूचा साक्षात्कार अनुभवल्याची थरारक घटना ठरली. घाटातील चढ चढत असताना ब्रेक निकामी झाल्याने बस अचानक मागे सरकू लागली. ‘आता काहीतरी जीवावर बेतणार’ असे वाटत असतानाच क्षणार्धात बस सुमारे २० ते २५ फूट खोल खड्ड्यात कोसळली. हाच प्रकार घाटात शंभर मिटर मागे घडला असता तर बस बारा मिटर खड्यात बस कोसळून मोठी जीवित हानी घडली असती घाटाच्या शेवटच्या वळणावर हा प्रकार घडल्याने मोठा अनर्थ टाळला असला तरी प्रत्यक्ष अपघात ठिकाणी बसने दोन-तीन पलट्या घेत बस एका बाजूवर थांबल्याने प्रवाशांमध्ये एकच आरडाओरड व गोंधळ उडाला..बार्शीहून कळंबकडे येणाऱ्या या बसमध्ये सुमारे ५२ प्रवासी होते. बस घाटात मागे सरकू लागल्याने ५२ पैकी ३५ प्रवासी प्रसंगावधान राखून बसमधून खाली उतरले होते. त्यामुळे मोठी जीवितहानी टळली. मात्र बस खड्ड्यात कोसळल्यानंतर तब्बल ३५ प्रवासी बसमध्ये अडकून जखमी झाले. अपघाताची माहिती उतरलेल्या प्रवाशांनी घाटातून जाणाऱ्या वाहनधारकांच्या मदतीने येरमाळा पोलिसांना दिली..अपघाताची माहिती मिळताच येरमाळा पोलिस ठाण्याचे सपोनि यशवंत घोडके यांनी तातडीने परिसरातील पाच १०८ रुग्णवाहिका घटनास्थळी पाचारण केले. दरम्यान, बार्शीकडे जाणाऱ्या वाहनधारकांनी पिंपळवाडी गावात माहिती दिल्यानंतर गावातील रोहित अनिल चौधरी, सचिन रामा चौधरी, अक्षय हनुमंत डांगे, गणेश जगन्नाथ चौधरी, सुजित सुंदर डांगे, अंजीत अंबादास चौधरी व राजेश दिलीप चौधरी या सात तरुणांनी घटनास्थळी धाव घेतली..सुमारे २५ फूट खोल खड्ड्यात उतरून या तरुणांनी जखमी प्रवाशांना बसमधून बाहेर काढले. दोराच्या सहाय्याने एक-एक करून जखमींना वर आणण्यात आले. तोपर्यंत पोलिसही घटनास्थळी दाखल झाले होते. सहायक फौजदार चंद्रहास मुंढे, पोहेकॉ सागर कांबळे, निलेश जाधव, सुनील लोहार, सूर्यजित कदम, सचिन दराडे तसेच महिला पोलिस कर्मचारी ज्योती पंढरे यांनी बचावकार्यात मदत केली.जखमींना तातडीने येरमाळा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आले. ३५ जखमींपैकी २६ जणांना हात,पाय,पाठीला मणक्याला गंभीर दुखापत तसेच फ्रॅक्चर झाल्याने पुढील उपचारासाठी धाराशिव जिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले. पोलिस व ग्रामस्थांच्या तत्परतेमुळे अपघातानंतरची बचावमोहीम वेगाने पूर्ण झाली..घाटातील रस्त्याचे रखडलेले काम ठरले धोकादायकखामगाव-पंढरपूर राष्ट्रीय पालखी महामार्गावरील येरमाळा घाटातील रस्त्याचे काम डीपीआर प्रमाणे झाले नसुन कंत्राटी मेगा कंपनीने सोडून दिल्याने पर्यायी रस्त्याचे काम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने केले. मात्र घाटातील रस्त्याचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. रस्त्याला दुतर्फा बॅरिकेडिंग नसल्याने वाहनचालकांना घाटातील वळण व रस्त्याचा अंदाज येत नाही. यापूर्वीही चारचाकी वाहने खड्ड्यात पलटी होऊन दोन अपघातांत चार जणांचा मृत्यू झाला आहे. घाटातील रस्त्याचे काम पूर्ण करून दुतर्फा बॅरिकेडिंग केले असते, तर गुरुवारी रात्रीचा हा भीषण अपघात टाळता आला असता, अशी भावना प्रवाशांसह ग्रामस्थांनी व्यक्त केली..बस अपघातात हे झाले जखमीपवन सुभाष काकडे रा. गौर वय-४०, गंगुबाई डोंगरे वय-४०,कुसुम उजगिरे, वय-३०, उर्मिला गोविंद साळवे वय-३२ (रा. सायरंबा )सय्यद जावेदअली असादअली, वय-५४ रा. बीड. सुषमा भुजंग मिटकरी रा. कळंब वय-५०,साक्षी अशोक सापणकर, वय-१६ नेहा शेख, वय-२४, दुआ शेख वय-४ (रा. सर्व बीड), अक्षय बाळासाहेब मांडे वय-२१ रा. केज, भगवान सासणे वय-५४, प्रतीक्षा भगवान सासने वय-२५ रा. आडगाव, सुदामती रकाले वय-६० धारवी, दयानंद शिवलिंग सोनटक्के वय-२५ रा. हासेगाव,अभिमान दगडू खाडे वय-७०, रा. कानडीमाळी, आझाद सिकंदर शेख वय-३० रा. कळंब, जयवंत परशुराम तांबारे वय-४२ आंदोरा, चालक राजेंद्र नागनाथ धनवे, वय-५७ रा. सोलापूर, माधुरी अण्णासाहेब जगताप वय-२५ मलकपूर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.