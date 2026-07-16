Degloor News : देगलूर सोसायटी मतदारसंघात भाजपा काँग्रेसमध्ये सरळ सामना; भाजपचे विजयसिंह देशमुख व काँग्रेसच्या श्वेता पाटील यांच्यातील लढतीकडे जिल्ह्याचे लक्ष

देगलूर (जिल्हा नांदेड) - नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणूकीत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी बुधवारी (ता. १६) अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या. बँकेवर येण्यासाठी इच्छुक असलेले माजी सभापती शिवाजीराव देशमुख बळेगावकर यांनी सेवा सहकारी संस्था मतदारसंघातून भरलेला उमेदवारी अर्ज छाननी मध्ये बाद झाला होता..मात्र बुधवारी ता.१५ रोजी लातूर येथील सहनिबंधकांनी त्यांचा अर्ज वैद्य ठरवला त्यामुळे भाजपाकडून त्यांची वर्णी लागेल असे चित्र असताना माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी धक्का तंत्र वापरत बँकेचेच विद्यमान संचालक विजयसिंह बाळासाहेब देशमुख हाणेगावकऱाना उमेदवारी दिली. त्यांच्या नावाला माजी खासदार भास्करराव पाटील खतगावकर, आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांची संमती होती हे विशेष..ही निवडणुक बिनविरोध करण्यासाठी जिल्ह्यातील मातब्बर राजकीय मंडळींनी सर्व बाजूने प्रयत्न केले.यात काही ठिकाणी यश आले असले तरी देगलूर भोकर मुदखेड अर्धापूर या ठिकाणी मात्र उमेदवारांनी अर्ज ठेवल्याने येथे निवडणूक होणार आहे.देगलूर तालुक्यात भारतीय जनता पक्षाचे तालुकाध्यक्ष एडवोकेट प्रीतम देशमुख हाणेगावकर यांचे बंधू विद्यमान संचालक विजयसिंह देशमुख व काँग्रेसच्या माजी तालुकाध्यक्षा श्वेता बसवराज पाटील यांच्यात अटीतटीची लढत होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक प्रक्रिया सुरू असून उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची प्रक्रिया संपल्याने निवडणूकी आता ता. २६ जुलै रोजी यासंदर्भात मतदान घेतले जाणार आहे..देगलूर सेवा सहकारी संस्था मतदार संघातून मोहित पाटील सुगावकर, भगवान पाटील चाकूरकर, संजय देशमुख, व्यंकटराव देशमुख, हाणेगाव बाजार समितीचे माजी सभापती बाबू पाटील खुतमापुरकर, माजी समाज कल्याण सभापती रामराव नाईक, जि. प. च्या माजी सदस्या अनुराधा पाटील, पंचायत समितीचे माजी सभापती शिवाजीराव देशमुख बळेगावकर यांनी अर्ज दाखल केला होता..मात्र शेवटच्या दिवशी गुरुवारी या सर्वांनी अर्ज मागे घेतल्याने भाजपाचे व विद्यमान संचालक विजयसिंह देशमुख हाणेगावकर व काँग्रेसच्या श्वेता बसवराज पाटील यांचेच अर्ज कायम राहिल्याने या दोन उमेदवारांतच लढत होणार आहे. शेवटच्या क्षणी माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी धक्कातंत्र वापरत उमेदवारीवर प्रबळ दावा असणाऱ्या माजी सभापती शिवाजीराव बळेगावकरांना निवडणुकीतून अलगद बाहेर केल्याने त्यांच्या राजकीय भवितव्यावर मोठा परिणाम होण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र आगामी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत संधी देण्याचे आश्वासन दिल्याचे त्यांच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे.निवडणुकीत काँग्रेसच्या वतीने माजी तालुकाध्यक्क्षा श्वेता बसवराज पाटील वनाळीकर यांचा अर्ज कायम राहिल्याने त्यांची लढत भाजपाच्या विजयसिंह देशमुखांशी होणार आहे..देगलूराता ७७ मतदार..!सेवा सहकारी सोसायटीच्या मतदारसंघात जिल्ह्यातील मातब्बर मंडळी उमेदवार निवडणूक लढवत असल्याने या मतदारसंघाची निवडणूक प्रतिष्ठेची व आतितटीची होत असते. जिल्ह्यातील सोळा तालुक्यातुन प्रत्येकी एक या प्रमाणे सोळा संचालक खुल्या प्रवर्गातुन बँकेवर संचालक म्हणून निवडून दिले जातात. देगलूर तालुक्यात सेवा सहकारी संस्था मतदारसंघात ७७ मतदार आहेत. भारतीय जनता पक्षाचे व बँकेचे विद्यमान संचालक विजयसिंह देशमुख हाणेगावकर व काँग्रेसच्या श्वेताताई बसवराज पाटील यांच्यात अटीतटीची लढत होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सरळ लढतीत कोण बाजी मारते याकडे सहकारातील राजकारण्यांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.