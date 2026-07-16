Degloor News : देगलूर सोसायटी मतदारसंघात भाजपा काँग्रेसमध्ये सरळ सामना; भाजपचे विजयसिंह देशमुख व काँग्रेसच्या श्वेता पाटील यांच्यातील लढतीकडे जिल्ह्याचे लक्ष

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नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणूकीत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी बुधवारी (ता. १६) अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या.
Shweta Patil and Vijaysinh Deshmukh

Shweta Patil and Vijaysinh Deshmukh

sakal

अनिल कदम
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देगलूर (जिल्हा नांदेड) - नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणूकीत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी बुधवारी (ता. १६) अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या. बँकेवर येण्यासाठी इच्छुक असलेले माजी सभापती शिवाजीराव देशमुख बळेगावकर यांनी सेवा सहकारी संस्था मतदारसंघातून भरलेला उमेदवारी अर्ज छाननी मध्ये बाद झाला होता.

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