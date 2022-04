टेम्पोने धडक दिल्याने शाळकरी मुलगा जागीच ठार, नातेवाईकांनी फोडला हंबरडा

By

रोहिलागड (जि.जालना) : किनगाव चौफुली-बदनापूर रस्त्यावर किनगाववाडी गावाजवळ टेम्पोने शाळकरी मुलास धडक दिल्याने मुलाचा जागीच मृत्यू झाला. किनगाववाडी येथील देवराज शंकर बमनावत (वय १३) हा इयत्ता सातवीच्या वर्गात शिक्षण घेत होता. गावातून शेताकडे पायी जात असताना किनगाव चौफुलीकडून भरधाव वेगाने येणाऱ्या टेंपोने जोराची धडक दिल्याने मुलगा जागीच ठार झाला. सदर घटनेनंतर काही वेळातच पोलिसांनी घटनास्थळी येऊन पंचनामा केला व मृतदेह शवविच्छेदनसाठी अंबड (Ambad) येथील उपजिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात आले. (Student Died In Accident In Ambad Taluka Of Jalna)

सदर घटनेमुळे नातेवाईकानी हंबरडा फोडल्याने गावात सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे. देवराज हा शाळेत हुशार व मनमिळाऊ स्वभावाचा असल्याने शालेय समिती व शिक्षकांना देखील अश्रू अनावर झाले. यावेळी घटनास्थळी गावकरी मोठा जमाव जमा झाला होता.