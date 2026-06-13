Ardhapur News : मुलांनो शिक्षण घेऊन खुप मोठं व्हा! आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील विद्यार्थी शिक्षणासाठी पुण्याला रवाना, पालक झाले भाऊक

अर्धापूर जिल्हा नांदेड) - मुलांनो शिक्षण घेऊन खुप मोठं व्हा, मन लावून अभ्यास करा, भांढणं करू नका असे प्रेमाचा सल्ला देत आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना पालकांनी शुक्रवारी दि. १२ रोजी निरोप दिला. निरोप देवतांना पालक भाऊक झाले होते. तर दुसरीकडे आपले मुलं शिक्षण घेऊन मोठे होतील. हा एक आशावाद त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसून येत होता. अर्धापूर तालुक्यातील आत्महत्या केलेल्या शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थी शिक्षणासाठी पुण्याला रवाना झाले असून त्यांना निरोप देण्यात आला..पुण्यातील भोई प्रतिष्ठान व तालुका पत्रकार संघाच्या पुढाकाराने गेल्या आठ वर्षांपासून जिल्ह्यातील आत्महत्या केलेल्या शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रवाहात आणण्यासाठी पुण्यजागर हा शैक्षणिक प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या विद्याथ्र्यांचे शैक्षणिक पालकत्व भोई प्रतिष्ठाने घेतले आहे. सध्या या प्रकल्पांतर्गत दहा विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.या विद्यार्थ्यांची निवासाची व शिक्षणाची व्यवस्था सासवड परिसरातील अस्तित्व गुरुकुल मध्ये करण्यात आली आहे..हा प्रकल्प राबविण्यासाठी हेमंत गोसावी, सेवा निवृत्त शिक्षण अधिकारी अनिल गुंजाळ,गितांजली देगावकर, पल्लवी वाघ, अशोक दोरगडे, दिनेश मुळे, सागर पवार, शिरीष मोहिते, अनिता पोटे, डॉ. वैभव पुरंदरे, सुधाकर टाक, दत्ता टोकलवाड, दिपक वनारसे, सदाशिव कूंदेन, शिक्षण तज्ज्ञ अर्चिता मडके हे पुढाकार घेत आहेत..या प्रकल्पातील विद्यार्थी उन्हाळी सुट्टीत गावी आले होते. या प्रकल्पात अर्धापूर तालुक्यातील मालेगाव,धामदरी, अर्धापूर, नांदला दिग्रस येथील समिक्षा साखरे, श्रद्धा साखरे, गंगासागर कदम, अंबिका क्षिरसागर, स्वप्नाली क्षिरसागर, साधना क्षिरसागर हे विद्यार्थी शुक्रवारी शिक्षणासाठी रवाना झाले. त्यांना निरोप देण्यासाठी पुण्यजागर प्रकल्पाचे जिल्हा समन्वयक लक्ष्मीकांत मुळे, तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष गुणवंत वीरकर, पालक सुनिता कदम, लक्ष्मी क्षिरसागर, रंजना क्षिरसागर, विमल खोंडे, सुर्यकांत जाधव आदी उपस्थित होते..आज पुण्यात शैक्षणिक वर्षाचा शुभारंभभोई प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष डॉ. मिलिंद भोई यांच्या मार्गदर्शनाखाली पर्वती पायथा परिसरातील भारत माता अभ्यासिकेत रविवारी (ता. १४) सकाळी दहा ते बारा या वेळेत शैक्षणिक वर्षाचा शुभारंभ सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. यावेळी अप्पर पोलीस आयुक्त पुणे संजय पाटील यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवरची उपस्थित लाभणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.