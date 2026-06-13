मराठवाडा

Ardhapur News : मुलांनो शिक्षण घेऊन खुप मोठं व्हा! आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील विद्यार्थी शिक्षणासाठी पुण्याला रवाना, पालक झाले भाऊक

मुलांनो शिक्षण घेऊन खुप मोठं व्हा, मन लावून अभ्यास करा, भांढणं करू नका असे प्रेमाचा सल्ला देत आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना पालकांनी दिला.
Students from endlife Affected Farming Families Leave for Pune Education Parents Get Emotional

Students from endlife Affected Farming Families Leave for Pune Education Parents Get Emotional

sakal

लक्ष्मीकांत मुळे
Updated on

अर्धापूर जिल्हा नांदेड) - मुलांनो शिक्षण घेऊन खुप मोठं व्हा, मन लावून अभ्यास करा, भांढणं करू नका असे प्रेमाचा सल्ला देत आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना पालकांनी शुक्रवारी दि. १२ रोजी निरोप दिला. निरोप देवतांना पालक भाऊक झाले होते. तर दुसरीकडे आपले मुलं शिक्षण घेऊन मोठे होतील. हा एक आशावाद त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसून येत होता. अर्धापूर तालुक्यातील आत्महत्या केलेल्या शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थी शिक्षणासाठी पुण्याला रवाना झाले असून त्यांना निरोप देण्यात आला.

Loading content, please wait...
Ardhapur
pune
Farmer
family
education
student
endlife
Parents