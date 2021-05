वसमत (हिंगोली): वसमत तालुक्यातील कुरुंदा (Kurunda) येथे पाण्याच्या टाकीत दोन मानवी सांगाडे सापडले होते त्यातील पुरुष सांगाडा असलेल्यांचे नाव निष्पन्न झाले होते तर महिला सांगडा असलेल्यांचे नाव निष्पन्न झाले नव्हते. याप्रकरणी सुरुवातीला आकस्मित मृत्यूची नोंद व नंतर खुनाचा गुन्हा दाखल (Filed a crime) करण्यात आला आहे. (Sub divisional police officer has issued a press release saying that a reward of Rs 50 thousand will be given to the person who provides information in the kunda murder case)

याबाबत उपविभागीय पोलिस अधिकारी वसीम हाश्मी यांनी माहिती दिली की, कुरुंदा येथे १४ नोव्हेंबर २०१२ मध्ये जिल्हा परीषद शाळेजवळील पाण्याच्या टाकीत दोन मानवी सांगाडे सापडल्याची घटना उघडकीस आली होती. तपासाअंती एक सांगडा पुरुषाचा असून तो साईनाथ इंगोले (वय २५) यांचा असल्याचे निष्पन्न झाले तर दुसऱ्या सांगड्याबाबत काही निष्पन्न झाले नव्हते. याबाबत कुरुंदा पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली होती. सदरील गुन्ह्याचा तपास उपविभागीय पोलिस अधिकारी यांच्याकडे असल्याने प्रभारी उपविभागीय पोलिस अधिकारी वाशीम हाश्मी यांनी वरिष्ठांच्या परवानगीने या प्रकरणी खुनाचा गुन्हा दाखल केला.

या प्रकरणातील एकाचा शोध लागला परंतु दुसरा एक सांगडा २५ ते ३० वर्षीय महिलेचा असल्याचे निष्पन्न झाले असून ओळख पटलेली नाही. या प्रकरणी आता गती देण्यासाठी तपासणीस अधिकारी वाशीम हाश्मी यांनी प्रसिद्धी पत्रक काढून या प्रकरणी माहिती देणाऱ्यास ५० हजारांचे बक्षीस जाहिर केले आहे.

सदरील माहिती देणाऱ्यांचे नाव गुप्त ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती उपविभागीय अधिकारी वसीम हश्मी यांनी दिली आहे. याप्रकरणी उपविभागीय पोलिस अधिकारी वसीम हश्मी, कुरूंदा पोलिस स्टेशनचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सुनील गोपीनवार, पोलिस उपनिरीक्षक एस. जी. बोधनकर हे पुढील तपास करत आहेत.