Pachod Crime : पाच लाखासाठी मुकादमाकडून ऊसतोड कामगाराचे अपहरण; पाचोड येथे गुन्हा

पाचोड - ऊसतोड करण्याच्या कामासाठी पाच लाख रुपये आगाऊ उचल घेतलेल्या ऊसतोड कामगाराने उसतोड करण्यासाठी जाण्यास नकार दिल्याने साखर कारखान्याच्या मुकादमाकडून थेट 'त्या' मजुराचे अपहरण करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना तुपेवाडी तांडा (ता. पैठण) येथे घडली असून मंगळवारी (ता. १९) घडली असून संबंधीत मुकादमासह चार जणांविरुद्ध पाचोड (ता. पैठण) पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .यासंबंधी अधिक माहिती अशी, तुपेवाडी (ता.पैठण) येथील रणजीत रमेश राठोड याने पोलिसांत दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे की, वडील रमेश गोविंद राठोड रा.तुपेवाडी (ता. पैठण) यांनी कारखान्याची ऊस तोडणी करण्यासाठी उचल म्हणून शेख हुसेन हाशम रा. जायकवाडी वसाहत, बागपिंपळगाव (ता. गेवराई, जि. बीड) यांच्याकडून उसतोड करण्याचा करार करून आगाऊ पाच लाख रुपये उचल केली होती, मात्र ऐनवेळी त्यांनी उसतोडीसाठी जाणे टाळल्याने हुसेन शेख यांनी त्यांस दिलेल्या पैशाचा तगादा लावला..परंतु वडील रमेश राठोड यांनी त्यापैकी ता. १३ नोव्हेंबर रोजी 'फोन पे' द्वारे एक लाख रुपये व ता. १४ नोव्हेंबर रोजी ५० हजार रुपये हुसेन शेख यांस डिगंबर राठोड यांच्या नंबरवरून दिले. उर्वरित तीन लाख 50 हजार रुपये एका महिन्याने देण्याचे ठरले होते. परंतु रविवारी (ता.१६ नोव्हेंबर) दुपारी दोन वाजेच्या सुमारास रमेश राठोड यांना मुकादम हुसेन शेख व इतर तीन जणांनी बोलेरो गाडीत टाकून पैठण तालुक्यातील आडूळ येथुन कुठेतरी घेऊन गेले आहे . या घटनेची माहिती फिर्यादीचे काका डिगंबर राठोड यांनी फोनद्वारे दिली. ही माहिती पिळताच तत्काळ त्यांचा आडुळ परिसरात शोध घेतला, मात्र ते कोठेही आढळुन आले नाही..तसेच त्यांच्या फोनवर संपर्क साधला असता ते म्हणाले मला मुकादम हुसेन शेख व अन्य तीन जण गाडीत घेऊन चालले आहेत. या वेळी हुसेन शेख याने फोनवर सांगितले की, मी रमेश याला घेऊन चाललो आहे. मला माझे पैसे आणून द्या, अन् रमेशला घेऊन जा असे सांगितले..त्यानुसार तातडीने पाचोड पोलीस ठाण्यात जाऊन हुसेन शेख व अन्य तीन जणांविरुद्ध रीतसर बळजबरीने रमेश राठोड यांना उचलून नेल्याबाबत तक्रार दिली. त्यावरून पोलिसांनी शेख हुशेन व त्याच्या तीन साथीदाराविरुद्ध पाचोड पोलीसांनी गुन्हा दाखल केला. या घटनेचा पुढील तपास पाचोड पोलीस करत आहेत..