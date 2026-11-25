निलंगा - ज्या गावाच्या नावावर साखर कारखान्याची ओळख निर्माण झाली, त्याच गावातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आज आपल्या उसाच्या तोडीची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. गावाच्या मातीत उभा राहिलेला कारखाना सुरू असताना गावातीलच शेतकऱ्यांचा ऊस शेतात उभा असल्याचे चित्र समोर येत आहे. हा प्रकार हलगरा ता. निलंगा येथी हनुमान खांडसरी शुगर मिल्स या कारखाण्याकडून होत आहे. बुधवारी ता. 25 रोजी हलगरा ता. निलंगा या गावातील शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त करत कारखाना प्रशासनाला जाब विचारून घेराव घातला..हलगरा ता. निलंगा येथे गेल्या 75 वर्षा पासून हनुमान खांडसरी या नावाने ऊसाचा कारखाना आहे. मात्र गावातील ऊस ऊत्पादक शेतकऱ्यांना गाड्या व टोळ्या मिळत नाहीत. ऊस वाळून जात आहे. वेळेवर तोड होत नाही ज्या गावाच्या नावावर कारखाना आहे त्या गावातील शेतकऱ्यांची कारखाण्याकडून उपेक्षा केली जात आहे. त्यामुळे कारखाना प्रशासनाने गाड्या व टोळ्या वाढवून अगोदर गावातील ऊसाची तोड करावी या मागणीसाठी कारखाण्यावर ठिय्या केला..पाऊस नसल्याने शेतकऱ्यांचे अर्थिक गणित कोलमडले असून पाणी नाही त्यामुळे ऊसाचे पीके सध्या वाळून पाचट होत आहे. वर्षभर शेतात राबायचे, कर्ज काढून ऊस लागवड करायची, पाणी व खतांचा खर्च सोसायचा, मजुरांच्या घामातून ऊस वाढवायचा आणि हंगाम आला की तोडणीसाठी प्रतीक्षा करायची, अशी वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. ऊस तोडणीला विलंब झाल्याने पुढील पिकांचे नियोजनही रखडत आहे. आर्थिक गणित कोलमडत असून शेतकऱ्यांची चिंता दिवसेंदिवस वाढत आहे..वाळून गेलेला ऊसही कारखान्याकडून तोड केला जात नसल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. विशेष म्हणजे ज्या गावाच्या नावाने कारखाना ओळखला जातो, त्याच गावातील ऊस उत्पादकांना प्राधान्याने तोड मिळावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांच्या घामातून आणि कष्टातूनच कारखान्याच्या परिसरातील ऊस शेती बहरली आहे. मग त्याच शेतकऱ्यांच्या उसाला तोडीसाठी प्रतीक्षा का करावी लागते, असा सवाल उपस्थित होत आहे..कारखाना हा केवळ साखर उत्पादनाचा प्रकल्प नसून परिसरातील शेतकऱ्यांच्या आशा-अपेक्षांचे केंद्र आहे. त्यामुळे कारखाना प्रशासनाने स्थानिक ऊस उत्पादकांच्या अडचणी समजून घेऊन तोडणीचे योग्य नियोजन करावे व गावातील शेतकऱ्यांच्या उसाला प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी त्या गावातील शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. हा खासगी कारखाना गावाचा अभिमान असेल, तर त्या गावातील शेतकऱ्यांच्या उसालाही न्याय मिळायला नको का? हा प्रश्न आज ऊस उत्पादकांच्या मनात अस्वस्थता निर्माण करीत आहे..त्यामुळे हलगरा गावातील ऊसाची पहिल्यांदा तोड करावी अशी मागणी त्या गावातील शेतकऱ्यांनी केली असून कारखाना प्रशासनाला विविध मागण्याचे निवेदन दिले. यावेळी जब्बार देशमुख, सफोशील मुगळे, बालाजी जाधव, महेश मसलगे, निवृत्ती जगदाळे, बालाजी गायकवाड, हाजीमोद्दीन शेख, ज्ञानेश्वर गिरबने, व्यंकट हत्तरगे, गणेश पाटील, संतोष काळे, नंदकुमार रोळे आदी शेतकरी यावेळी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.