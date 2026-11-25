शेंदूरवादा - गंगापूर तालुक्यातील शेंदूरवादा परिसरात ऊसतोडणीचा हंगाम जोरात सुरू असून, ऊसतोडणी हार्वेस्टर चालक आणि साखर कारखान्यांच्या कर्मचारी मार्फत शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ऊसतोडणीसाठी शेतकऱ्यांकडून एकरी चार ते नऊ हजार रुपयांपर्यंतची अतिरिक्त रक्कम अनधिकृतपणे वसूल केली जात असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी बुधवारी (ता. 25) गंगापूर येथील तहसीलदारांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे..शेंदूरवादा परिसरातील ढोरेगाव, मांगेगाव, सावखेडा, टेंभापुरी, शेंदूरवादा, तळपिंपरी, मांडवा, जिकठाण परिसरात जोरात वस्तूंनी सुरू आहे. या भागात जय हिंद शुगर जामगाव, पंचगंगा साखर कारखाना माहलगाव तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील विविध साखर कारखान्यांचे ऊसतोडणी हार्वेस्टर दाखल झाले आहेत.मात्र, या हार्वेस्टर चालकांकडून तसेच संबंधित कारखान्यांच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत ऊसतोडणीसाठी शेतकऱ्यांकडे अतिरिक्त पैशांची मागणी केली जात असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. मागितलेली रक्कम दिल्याशिवाय ऊसतोडणी केली जाणार नाही, अशी भूमिका काही हार्वेस्टर चालक व संबंधित यंत्रणांकडून घेतली जात असल्याने पैसे दिल्याशिवाय ऊसतोडणी होत नसल्याने शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत..आधीच दुष्काळी परिस्थिती, वाढता उत्पादन खर्च, मजुरी आणि शेतीसाठी घेतलेल्या कर्जामुळे शेतकरी आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहेत. त्यातच ऊसतोडणीसाठी हजारो रुपयांची अतिरिक्त रक्कम मोजावी लागत असल्याने शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार वाढत आहे. ऊसतोडणीसाठी संबंधित रक्कम दिल्याशिवाय काम होत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांना नाइलाजाने पैसे द्यावे लागत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची होणारी ही आर्थिक पिळवणूक थांबविण्यासाठी तहसीलदारांनी संबंधित हार्वेस्टर चालक, साखर कारखान्यांचे स्लीप मास्टर आणि संबंधित यंत्रणेची चौकशी करावी. तसेच शेतकऱ्यांकडून अनधिकृतपणे वसूल करण्यात आलेली रक्कम परत मिळवून द्यावी आणि दोषींवर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे..निवेदनावर लतीफ पठाण, नानासाहेब शेळके, दशरथ बनकर, भुजंग चिडे, पोपट बनकर. नंदू चिडे, संजय काजळे, साईनाथ आमले, दत्ता पवार, शिवाजी निकम, कल्याण मेथे, मीननाथ करडे, नागेश्वर करडे आधी शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षरी आहेत.परिसरात पाणीटंचाई असल्याने शेतकरी अगोदरच अडचणीत आहेत. त्यांच्या या मजबुरीचा फायदा टोळी मुकादम, हार्वेस्टर चालक किंवा कारखान्यातील कर्मचाऱ्यांनी घेऊ नये. शेतकऱ्यांकडून अतिरिक्त पैसे घेतल्याचे निदर्शनास आल्यास लवकरच शेतकरी आंदोलन करून संबंधितांकडून ती रक्कम वसूल करून शेतकऱ्यांना परत दिली जाईल.- भाऊसाहेब शेळके, शेतकरी नेते.ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून टोळी मुकादम, हार्वेस्टर चालक किंवा कारखान्यातील कर्मचाऱ्यांनी अतिरिक्त पैसे घेतले असतील, तर संबंधित शेतकऱ्यांनी माझ्या व्हॉट्सॲप क्रमांकावर तक्रार करावी. तक्रारीची दखल घेऊन व्यवस्थापनाला कळवत संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल.- कृष्णा पाटील डोणगावकर, चेअरमन, गंगापूर सहकारी साखर कारखाना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.