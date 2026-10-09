Kaygaon News : कायगाव परिसरात ऊसतोडणी हंगामाची चाहूल; ऊसतोड मजूर दाखल, मात्र दुष्काळाने उसाची वाढ खुंटली, उत्पादन घटणार

कायगाव - कायगाव (ता. गंगापूर) परिसरात ऊस गळीत हंगामाची चाहूल लागली असून, गेल्या काही दिवसांपासून मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातून मजूर बैलगाड्या व ट्रॅक्टरसह दाखल होत आहेत. शेतातच कोप्या उभारून संसार थाटण्यासाठी ते परिश्रम घेत आहेत. मात्र, यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे उसाची वाढ खुंटली असून उत्पादनाच्या सरासरीवर मोठा परिणाम झाला आहे. यामुळे यंदाचा गाळप हंगाम लवकर संपण्याची चिन्हे आहेत. मात्र उसाचा चांगला भाव वाढून द्यावा, अशी ऊस उत्पादक शेतकरी मागणी करत आहे..गंगापूर तालुक्यातील गोदावरी नदीकाठ चा परिसर उसाचा केंद्र बिंदू मानला जातो,या भागात मोठ्या प्रमाणावर ऊस लागवड आहे.उसाचे बेट असलेल्या कायगाव परिसरात अनेक साखर कारखान्यांचे ऑफिस थाटले आहेत. तसेच विविध साखर कारखान्याचे ऊसतोड मजूर या परिसरात दाखल होत आहे. दुष्काळ परिस्थितीमुळे ऊस गाळपसाठी अनेक साखर कारखाने स्पर्धा करून उसाची पळवा पलवी करतात. मात्र उसाला जास्त भाव (दर) देण्यासाठी अशी स्पर्धा करत नाही ही शोकांतिका आहे..वाढलेले रासायनिक खतांचे दर, कीटकनाशके औषधी व मजूरचे भावचा फटका सोसत शेतकऱ्यांनी अहोरात्र परिश्रम करून दुष्काळात मोठ्या परिश्रमाने ऊस उभा केला आहे. आता त्यास चांगला भाव मिळावा अशी अपेक्षा व्यक्त करत आहे..यंदा दुष्काळ परिस्थितीमुळे ऊसहंगाम लवकर संपल्यास तोडणी-वाहतूकदार व साखर कारखाने अडचणीत येणार असून एकमेकांकडील आर्थिक व्यवहार अडकणार आहेत. तर ऊसतोड मजुरांना दिलेली उचलही फिटणार नसल्याने मजूर व मुकादमांसमोर संकट उभे राहिले आहे..शेतकऱ्यांची प्रतिक्रियायंदा पाऊस कमी झाल्याने उसाला पाणी कमी पडले. उसाची वाढ झाली नाही, वजन घटले आहे. कारखान्याने भाव वाढवून दिला तरच परवडेल, असे शेतकरी गजानन गायकवाड (कायगाव,ता.गंगापूर) यांनी सांगितले.उसाचा भाव जाहीर झाल्याशिवाय उसाला कोयता लागू देणार नाही, ही शेतकऱ्यांची भूमिका आहे. आठवडाभरात जुने कायगाव येथे ऊस परिषद घेणार आहोत. मागील हंगामातील ५०० रुपयांचे वाढीव पेमेंट मिळाल्याशिवाय त्या कारखान्याला ऊस देणार नाही, जो देईल त्यालाच ऊस देऊ, असे शेतकरी नेते भाऊसाहेब शेळके (भिवधानोरा, ता. गंगापूर) यांनी सांगितले..मुख्य शेतकी अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रियादुष्काळामुळे ऊस उत्पादनात घट झाली असून सरासरी २५ ते ३० टक्क्यांनी कमी येण्याची शक्यता आहे. गाळप हंगाम यंदा दोन ते अडीच महिने लवकर संपेल. शेतकऱ्यांना वजन मिळणार नाही आणि कारखान्याला रिकव्हरी मिळणार नाही, त्यामुळे साखर कारखाने तोट्यात जाणार असून मजुरांना दिलेले पैसे फिटणार नाहीत. पुढील वर्षी उसाचे क्षेत्र कमी होईल, निम्म्याहून अधिक कारखाने सुरू होणार नाहीत, भयानक परिस्थिती राहील, असे मुक्तेश्वर शुगर मिल्स, धामोरी बु. (ता. गंगापूर) चे मुख्य शेतकी अधिकारी नंदकुमार कुंजर यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.