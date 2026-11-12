Waluj Police : रस्ता सुरक्षा अभियानांतर्गत शेंदूरवादा येथे ऊस वाहतूक वाहनांना रिफ्लेक्टर; वाळूज पोलीस आणि साखर कारखान्याचा संयुक्त उपक्रम

शेंदूरवादा: रस्ता सुरक्षा अभियानाच्या पार्श्वभूमीवर ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचे अपघात रोखण्यासाठी वाळूज पोलीस ठाणे आणि मुक्तेश्वर शुगर मिल, वाहतूक शाखा यांच्या संयुक्त विद्यमाने विशेष उपक्रम गुरुवारी (ता.12) राबविण्यात आला. या उपक्रमांतर्गत ऊस वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टर व ट्रॉलींना रिफ्लेक्टर तसेच आवश्यक सुरक्षा साधने बसविण्यात आली..वाळूज पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक शिवचरण पांढरे, वाहतूक शाखेचे पोलीस निरीक्षक पवन चौधरी, कारखान्याचे ज्येष्ठ संचालक रामचंद्र निरपळ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र जंगम, मुख्य शेतकी अधिकारी नंदकुमार कुंजर, मुख्य अभियंता दिगंबर अडकिने, रसायनतज्ज्ञ पंडित गोर्डे व सखाराम मोरे यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडला.यावेळी पोलीस निरीक्षक शिवचरण पांढरे यांनी ऊस वाहतूक वाहनचालकांना मार्गदर्शन करताना सांगितले की, वाहन चालविताना स्वतःच्या सुरक्षिततेसोबतच रस्त्यावरील इतर नागरिकांच्या सुरक्षिततेचीही काळजी घेणे आवश्यक आहे..वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन करावे. विशेषतः रात्रीच्या वेळी आणि धुक्यात वाहन चालविताना अधिक खबरदारी घ्यावी. ट्रॅक्टर-ट्रॉलीच्या मागील बाजूस रिफ्लेक्टर लावणे आवश्यक असून, वाहनांचा वेग नियंत्रित ठेवून शिस्तबद्ध वाहतूक करावी. यामुळे अपघातांचा धोका कमी होण्यास मदत होईल.वाहतूक शाखेचे पोलीस निरीक्षक पवन चौधरी यांनीही वाहनचालकांना सुरक्षित वाहतुकीचे महत्त्व पटवून दिले.ऊस वाहतुकीदरम्यान वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करू नये, धूम्रपान करून वाहन चालवू नये आणि स्वतःसह इतरांच्या जीविताची काळजी घेऊन सुरक्षित वाहतुकीला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले..मुख्य शेतकी अधिकारी नंदकुमार कुंजर यांनी प्रास्ताविकात रस्ता सुरक्षा अभियानाच्या माध्यमातून कारखाना परिसरातील ऊस वाहतूक अपघातमुक्त करण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम राबविण्यात आल्याचे सांगितले.या कार्यक्रमास हेड कॉन्स्टेबल स्वप्निल खाकरे, मल्हार गरगडे, संतोष कुंदे, विठ्ठल टेके, बद्रीनाथ काकडे, आप्पासाहेब सोनवणे, सचिन उबाळे, प्रवीण गावंडे सह मोठ्या प्रमाणावर ऊस वाहतूकदार वाहन चालक आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.