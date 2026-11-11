CNG Production : ऊसाचे पाचट जाळण्याऐवजी गट्टू तयार केले, आता त्यातून सीएनजी, जनावरांना चारा आणि शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न; कायगाव परिसरात सेंद्रिय शेतीला चालना

कायगाव : टाकाऊ पाचटातून आता टिकाऊ संपत्ती तयार होत आहे. ऊस तुटल्यानंतर शेतात पडलेलं पाचट जाळलं तर कोंब जळतात, प्रदूषण होतं. पण तेच पाचट गोळा केलं तर त्यापासून सीएनजी तयार होतो, दुष्काळात जनावरांना सुका चारा मिळतो आणि शेतकऱ्याला अतिरिक्त उत्पन्न मिळतं. त्यामुळे कायगाव (ता. गंगापूर) परिसरातील शेतकरी आता सेंद्रिय शेतीकडे सरसावले आहेत.गंगापूर तालुक्यातील गोदावरी नदीकाठ परिसरात उसाचे मोठे क्षेत्र आहे. गणेशवाडी (ता. गंगापूर) येथील शेतकरी अनिल बारकू कळसकर यांनी आपल्या अमळनेर शिवारातील पाचट गट्टू करण्यासाठी दिलं आहे. आता त्यांच्या शेतात छान गट्टू तयार झाले आहेत. शिवाय उसाचा जोमदार फुटवा देखील होतो. कायगाव परिसरातून राजस्थानी गाई चारणारे लोकही हेच पाचट, उगाल, उसाच्या खोडक्या गोळा करून नेतात..अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नेवासा फाटा येथील कृषी रत्न ऍग्रोटेकने हा प्रयोग यशस्वी केला आहे. तो असा की, ऊस तोडणी झाल्यानंतर शेतात पडलेलं पाचट प्रथम ट्रॅक्टरला जोडलेल्या रेकरने गोळा करण्यात येतं. त्यानंतर बेलर मशीनने त्याचा ३०० किलोचा गोल राऊंड बेल म्हणजेच गट्टू तयार केला जातो. हे गट्टू ट्रेलरने उचलून देवगड फाटा (ता. नेवासा) येथे स्टॉक करण्यात येतात. त्यानंतर मालेगाव, जिल्हा नाशिक येथून रिलायन्स कंपनीचे वाहन येऊन हे गट्टू भरून घेऊन जातात. या पाचटापासून सीएनजी निर्मिती सुरू झाली आहे..चांगलं पाचट असलेल्या एका एकरात ३० ते ३२ गट्टूएक बेल ३०० किलोचा असतो. एकरी ३० ते ३२ बेल गट्टू निघतात. दिवसाला ९ ते १० एकरमधून १५० च्या वर गट्टू तयार केले जातात. या कामासाठी १० मजूर काम करतात, तर ६ ट्रॅक्टर कार्यरत आहेत.पेटवलं तर कोंब जळतात, गोळा केलं तर वाचतातऊस पेटवून दिल्यानंतर त्याचे कोंब जळतात. मात्र, पाचट गोळा केलं तर ऊसाचे कोंब जळत नाहीत. त्यामुळे पुढच्या खोडव्याला ऊस जोमदार फुटवा करतो. शिवाय शेत स्वच्छ होतं, मनुष्यबळ व वेळ देखील वाचतो आणि प्रदूषणही टळतं..शेतकऱ्यांसाठी दुहेरी फायदायाबाबत बोलताना कृषी रत्न ऍग्रोटेकचे मालक सुशांत लवांडे म्हणाले, ऊसाचं पाचट हे टाकाऊ नाही, तर टिकाऊ आहे. ते जाळलं तर प्रदूषण आणि नुकसान, गोळा केलं तर सीएनजी निर्मिती आणि शेतकऱ्याला फायदा. शेतकऱ्यांनी पाचट जाळण्यापेक्षा गोळा करून द्यावं, हीच आमची विनंती आहे.पाचटापासून सीएनजी निर्मिती सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. या उपक्रमाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..शेतकरी प्रतिक्रियाकाही ठिकाणी शेतात गवत, काडी असल्याने शेतकरी पाचट पेटवतात. पण काही जागी अडचण असल्याने पेटवता येत नाही. तेथे पाचट ओढून बाजूला करण्यासाठी मजूर मिळत नाहीत, मिळाले तर त्यांना पैसे व वेळ जातो. या उपक्रमामुळे वेळ व खर्च बचत होते आणि शेतजमिनीची सुपीकता टिकून राहते. शेतकरी आता सेंद्रिय शेतीला प्राधान्य देत आहेत.पांडुरंग वाघ, प्रयोगशील शेतकरी, अगरवाडगाव,ता.गंगापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.