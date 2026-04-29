पहिल्या दिवसापासून सांगत होतो...; मस्साजोगच्या सरपंचपदाची निवडणूक जिंकल्यावर काय म्हणाले स्वरुपानंद देशमुख

बीडमध्ये मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर खळबळ उडाली होती. या प्रकरणी वाल्मिक कराड सध्या तुरुंगात आहे. दरम्यान, मस्साजोगच्या सरपंचपदासाठी पोटनिवडणूक पार पडली. ही निवडणूक बिनविरोध करण्याचा प्रयत्न अपय़शी ठरल्यानंतर अत्यंत चुरशीने निवडणूक झाली. या निवडणुकीत संतोष देशमुख यांच्या पत्नी अश्विनी देशमुख यांना पराभवाचा धक्का बसला. स्वरुपानंद देशमुख यांनी ९२ मतांनी विजय मिळवला. .मस्साजोगच्या सरपंचपदाच्या पोटनिवडणुकीसाठी मंगळवारी मतदान झालं होतं. ८४ टक्के मतदारांनी मतदान केलं होतं. बिनविरोधच्या विनंतीनंतरही स्वरुपानंद देशमुख हे निवडणूक लढवण्यावर ठाम होते. दुसऱ्या बाजूला संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर सहानुभूतीचा फायदा होईल असं देशमुख कुटुंबाला वाटत होतं. पण मतदारांनी स्वरुपानंद देशमुख यांच्या बाजूने कौल दिला..Massajog Election: मस्साजोगमध्ये अश्विनी देशमुख यांचा पराभव का झाला? 5 मोठी कारणं; धनंजय देशमुखांची खरंच 'ती' चूक होती?.स्वरुपानंद देशमुख यांनी पहिल्या फेरीपासूनच मोठी आघाडी घेतली होती. मतमोजणीच्या एकूण तीन फेऱ्या पार पडल्या. दुसऱ्या फेरीअखेर स्वरुपानंद देशमुख १५६ मतांनी आघाडीवर होते. तेव्हाच त्यांचा विजय जवळपास निश्चित मानला जात होता. अखेरच्या फेरीत त्यांची आघाडी कमी झाली पण मोठा विजय मिळवला..स्वरुपानंद देशमुख यांनी विजयानंतर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, पहिल्या दिवसापासून माझे मतदार माझ्यासोबत आहेत हे मी सांगत होतो. मतदानरुपी आशीर्वाद देत त्यांनीही हे सिद्ध केले. माझ्यावर काहीही आरोप केले तरी जनता माझ्यासोबत आहे. संतोष देशमुखांसाठी न्यायाच्या लढाईत मी होतो आणि इथून पढेही असेन..माझा विजय हा तरुण मतदार आणि कार्यकर्त्यांचा आहे. माझ्यासाठी त्यांनी रात्रीचा दिवस करून काम केलं. आगामी काळात आपल्या गावात कोण काम करू शकतो हे जनतेनं जाणलं आणि त्यांनी मला मतदान केलं अशा भावना स्वरुपानंद यांनी व्यक्त केल्या..गेल्या निवडणुकीत स्वरुपानंद देशमुख यांना निसटता पराभव स्वीकारावा लागला होता. संतोष देशमुख यांच्याविरोधात अवघ्या ९ मतांनी स्वरुपानंद पराभूत झाले होते. आता त्यांनी विजय मिळवत अखेर सरपंचपदाची खुर्ची पटकावली आहे.