Ahmadpur News : टाकळगाव येथील तरुणाचा मराठा आरक्षण आंदोलनात हृदयविकाराच्या झटक्याने मुंबईत उपोषणस्थळी मृत्यू

अहमदपूर - तालुक्यातील टाकळगाव येथील विजय चंद्रकांत घोगरे (35 वर्ष) या तरुणाचा मुंबई येथे उपोषणस्थळी मृत्यू झाला आहे.विजय चंद्रकांत घोगरे यांचे आई, वडील, पत्नी व दोन मुले असा सहा जणांचे कुटुंबाचा दोन एकर कोरड वाहू जमिनीवर उदरनिर्वाह चालतो. विजय घोगरे हे अहमदपूर येथील खाजगी रुग्णालयात कामाला होते,सध्या चार चाकी गाडी स्वतः चालवणे व भाड्याने देणे हे काम करत होते..मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात नेहमी सक्रिय असणारे विजय घोगरे हे मराठा आरक्षण संदर्भात निघालेल्या प्रत्येक आंदोलन ठिकाणी तसेच मोर्चात सक्रिय हजेरी लावत. मनोज जरांगे पाटलांनी दिलेल्या चलो मुंबई 29 ऑगस्ट या नाऱ्याला प्रतिसाद देत विजय घोगरे हे आपली गाडी घेऊन व गावातील इतर समाज बांधवासह 27 ऑगस्टला मुंबईकडे रवाना झाले..30 ऑगस्ट रोजी आझाद मैदानावर उपोषण स्थळी दाखल झालेल्या विजय घोगरे यांचा कालपासून अन्नत्याग केल्यामुळे आज हृदयविकाराच्या झटक्याने दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. दरम्यान त्यांना मुंबई येथील जे. जे. रुग्णालयातील डॉक्टरानी त्यांना मृत घोषित केले..मराठा आरक्षण संदर्भात आंदोलन करणाऱ्या एका तरुणाचा आज जीव गेला. शासन आरक्षण संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी आणखी असे किती जीव जाण्याची वाट बघणार आहे. कृपया शासनाने आरक्षण संदर्भात गांभीर्याने घ्यावे व तात्काळ आरक्षण द्यावे.- युवराज घोगरे, सरपंच टाकळगाव..मराठा आरक्षण संदर्भात तालुक्यात चार दिवसात गंभीर दोन घटना.मराठा आरक्षण संदर्भात सरकार वेळ काढू पणा करत असल्याचे सांगत तालुक्यातील शिंदगी येथील बळीराम मुळे (35 वर्ष) यांनी 26 ऑगस्ट रोजी विष प्राशन करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला तर तालुक्यातील टाकळगाव येथील विजय घोगरे या तरुणाचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला आहे..