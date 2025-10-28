मराठवाडा

Harshwardhan Sapkal : एवढा खोटारडा पंतप्रधान देशाने यापूर्वी कधीही पाहिला नाही...!

देगलूरच्या सभेत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ कडाडले...
Harshwardhan Sapkal

Harshwardhan Sapkal

sakal

अनिल कदम
Updated on

देगलूर - गेल्या ७५ वर्षात जे जे नवीन झाले ते सर्व काँग्रेसशी पंतप्रधानांच्या काळात झाले. मात्र सध्याचे पंतप्रधान फक्त खोटे आश्वासने देण्यात माहीर असून 'भाई और बहनौ' असे म्हणत फक्त भंपकपणा करतात. एवढा खोटारडा पंतप्रधान देशाने यापूर्वी कधीही बघितला नसल्याची खरमरीत टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी देगलूर येथे बोलताना केली.

Loading content, please wait...
India
Congress
PM Narendra Modi
Harshwardhan Sapkal

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com