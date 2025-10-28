Harshwardhan Sapkal : एवढा खोटारडा पंतप्रधान देशाने यापूर्वी कधीही पाहिला नाही...!

देगलूर - गेल्या ७५ वर्षात जे जे नवीन झाले ते सर्व काँग्रेसशी पंतप्रधानांच्या काळात झाले. मात्र सध्याचे पंतप्रधान फक्त खोटे आश्वासने देण्यात माहीर असून 'भाई और बहनौ' असे म्हणत फक्त भंपकपणा करतात. एवढा खोटारडा पंतप्रधान देशाने यापूर्वी कधीही बघितला नसल्याची खरमरीत टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी देगलूर येथे बोलताना केली..काँग्रेस हा पक्ष नसून एक विचार आहे. हाच विचार देशातल्या सर्वसामान्यांच्या जीवनात बदल घडवून आणू शकतो असे सांगून येथील जनतेने येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या पाठीशी आपली शक्ती उभी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.येथील मोंढा मैदानावर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचा काँग्रेस पक्षप्रवेश सोहळ्याचे आयोजन मंगळवार ता. २८ रोजी करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी खासदार रवींद्र चव्हाण, माजी आमदार हाणमंतराव पाटील बेटमोगरेकर, माजी नगराध्यक्ष मोगलाजी शिरसेटवार, एकनाथ मोरे, यशपाल भिंगे, श्रावण रपनवाड, डॉ. रेखाताई चव्हाण, माजी महापौर अब्दुल सत्तार, केदार साळुंखे, राजेश पावडे, विठ्ठलभाऊ पावडे यांच्यासह मान्यवरांची यावेळी उपस्थिती होती..माजी प्रशासकीय अधिकारी रामदास पाटील सुमठाणकर, माजी नगराध्यक्षा कल्पना रोयलावार, माजी उपनगराध्यक्ष बालाजीराव रोयलावार, अविनाश नीलमवार, वाय. जी .सोनकांबळे, ऍड. मोहसीनली काझी, बिस्मिल्ला कुरेशी यांच्यासह त्यांच्या समर्थकांनी यावेळी श्री सपकाळ यांच्या उपस्थितीत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.सपकाळ पुढे बोलताना म्हणाले की काँग्रेस सत्तेसाठीची लढाई लढत नसून विकासाची लढाई लढत आहे. जाती जातीत, धर्माधर्मात- भांडणे लावून काँग्रेसने कधी सत्तेची केंद्रे बळकावली नाहीत. गांधीजींच्या खुण्यांचा गवगवा करणारे आज सत्तेत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, शेतीमालाला हमीभाव ही आश्वासनेही त्यांच्याकडून पाळली गेली नाहीत..'लोकनेता' ही बिरूदावली येथील जनतेनेच दिलेल्या कुटुंबातील दिवंगत माजी नगराध्यक्ष मसनाजीराव नीलमवार यांच्या धर्मपत्नीला काँग्रेस येणाऱ्या निवडणुकीत पुढे करत असून श्री नीलमवार यांनी शहर विकासाचे पाहिलेले स्वप्न पूर्ण करण्याची संधी यानिमित्ताने शहरवासीयांना मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या पाठीशी जनतेने शक्ती उभी करण्याचे आवाहन श्री हर्षवर्धन सपकाळ यांनी शेवटी केले..देगलूर सारख्या शहरात माझे बालपणीचे शिक्षण झाले असून पुन्हा प्रशासकीय अधिकारी म्हणून शहरात विकासाची कामे करता आली. अनेक जुन्या नव्या सवंगड्यांना सोबत घेऊन शहराचा विकास देगलूर शहर एक मॉडेल शहर म्हणून करावयाचा असल्यानेच काँग्रेसची विचारधारा स्वीकारल्याचे माजी प्रशासकीय अधिकारी रामदास पाटील सुमठाणकर यांनी काँग्रेस प्रवेशानंतर बोलताना सांगितले. यावेळी खासदार प्रा. रवींद्र चव्हाण यांनी देगलूरच्या विकासासाठी काँग्रेसच्या पाठीशी राहण्याचे आवाहन केले.यावेळी माजी आमदार हाणमंतराव पाटील बेटमोगरेकर, माजी नगराध्यक्ष मोगलाजी शिरसेटवार, प्रा. यशपाल भिंगे, अविनाश नीलमवार, ऍड. मोहसीनअली काझी, यांची ही भाषणे झाली..जावयाचा असाही लग्न सोहळा...!काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची देगलूर ही सासुरवाडी. नोकरीच्या निमित्ताने ते जालना येथे कार्यरत असताना हो.. नाही... म्हणत अखेर देगलूरचे नाते जुळून आले. पुन्हा पक्षाचा प्रदेशाध्यक्ष झाल्यानंतर येथे मी पहिल्यांदाच आलो असल्याने जावई येणार म्हणून तुम्ही शानदार मंडप उभारलात, फटाके, विद्युत रोषणाई, ढोल ताशांच्या गजरात स्वागत केलात, यानिमित्ताने पुन्हा लगीनघाई सुरु असल्याची आठवण आपल्या स्वागत प्रेमाने झाल्याचे सांगून श्री सपकाळ यांनी जावयाच्या कौड कौतुकाने मी भारावुन गेल्याचे यावेळी बोलताना सांगितले..यावेळी माजी प्रशासकीय अधिकारी रामदास पाटील सुमठाणकर, माजी उपनगराध्यक्ष बालाजीराव रोयलावार, अविनाश नीलमवार, एडवोकेट वाय मोहसीन अली काझी, वाय. जी. सोनकांबळे, निवृत्तीराव कांबळे, माजी सभापती पिराजी अक्केमोड, पंचायत समिती सदस्य उत्तम बरसमवार, माजी नगरसेवक शेख मिरामोयौद्दीन, सुनील येशमवार, शेख रऊफ, भीमशक्तीचे जिल्हाध्यक्ष शत्रुघन वाघमारे, राजा कांबळे, राज गायकवाड, बलराज माळेगावकर, लक्ष्मण कंधारकर, पुंडलिकराव टोके, नंदाताई देशमुख, बालाजी थडके, शंकर आवुलवार, गोपाळ दोंतुलवार, माजी सरपंच मनोहर देगावकर, श्री आल्लापूरकर, यांच्यासह काँग्रेस ,महाविकास आघाडी घटक पक्षाचे पदाधिकारी कार्यकर्त्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन जिल्हा प्रवक्ते कैलास येसगे यांनी केले. तर उपस्थितांचे आभार तालुकाध्यक्षा श्वेताताई पाटील वनाळीकर यांनी मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.