Deglur Crime: देगलूरात गोवंश तस्करी प्रकरणी तिघांना अटक; ६ लाख ४० हजारांचा मुद्देमाल जप्त, चार गायी व एक बैलाची सुटका

-अनिल कदमदेगलूर : पोलिसांनी अवैध गोवंश तस्करीविरोधात मोठी कारवाई करत देगलूर शहरात कत्तलीसाठी नेण्यात येणाऱ्या चार गायी व एका बैलाची सुटका केली असून या प्रकरणी तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी सुमारे ६ लाख ४० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे..Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ता. ७ मे रोजी रात्री मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे देगलूर पोलिसांनी शासकीय विश्रामगृहासमोरील रस्त्यावर सापळा रचून ही कारवाई केली. आरोपी अवैधरित्या गोवंश जनावरे कत्तलीसाठी घेऊन जात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार पोलिसांनी संशयित वाहन अडवून तपासणी केली असता त्यामध्ये चार गायी व एक बैल आढळून आले..या कारवाईत सुमारे १ लाख ४० हजार रुपये किमतीची जनावरे तसेच ५ लाख रुपये किमतीचे अशोक लेलँड कंपनीचे छोटे टेम्पो वाहन (एमएच २६ बीई ३०५२) जप्त करण्यात आले. एकूण ६ लाख ४० हजार रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी ताब्यात घेतला..या प्रकरणी देगलूर पोलिस ठाण्यात प्राणी संरक्षण अधिनियम तसेच इतर संबंधित कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ताब्यात घेण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये दिगंबर काशीराम पेंढूर, शेख बिलाल अब्दुल वाहिद कुरेशी आणि समीर आरिफ कुरेशी यांचा समावेश आहे..Maharashtra Education News: शिक्षण विभागाचा माेठा निर्णय! शिक्षकांसाठी वार्षिक ५० तास प्रशिक्षण सक्तीचे, गुणवत्तावाढीसाठी सरकारचे पाऊल...\rही कारवाई पोलीस उपमहानिरीक्षक शाहजी उमाप, पोलीस अधीक्षक अविनाश कुमार, अपर पोलीस अधीक्षक सुरज गुरव तथा उपविभागीय पोलीस अधिकारी संगमेश्वर गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक मारोती मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली. या मोहिमेत पोलीस उपनिरीक्षक महादेव रणदिवे यांच्यासह पोलिस पथकाने सहभाग घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.