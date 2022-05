बंधाऱ्यात बुडून ३ मुलांचा मृत्यू, लग्नाच्या दिवशी कुंटूबावर दुःखाचा डोंगर

जळकोट (जि.लातूर) : लाळी खूर्द (ता.जळकोट) येथे एका लग्न समारंभासाठी आलेल्या तीन मुलांचा कोल्हापुरी बंधाऱ्यात बुडाल्याने अंत झाल्याची दुर्दैवी घटना आज शुक्रवारी (ता.२७) सकाळी घडली आहे. सकाळी एकीकडे लग्न समारंभाची जोरदार तयारी सुरू होती. जमलेल्या पाहुण्या रावळ्यांमुळे तेलंगे परिवारात आनंदाचे वातावरण होते. पण या दुर्दैवी घटनेमुळे एका क्षणात ते दु:खामध्ये रुपांतरीत झाले. या घटनेने सबंध जळकोट (Jalkot) तालुका हादरला आहे. (Three Children Drowned In Barrages In Jalkot Taluka Of Latur)

लातूर (Latur) जिल्ह्यातील लाळी खुर्द येथील तुळशीराम तेलंगे यांच्या मुलीचा विवाह सोहळा आज गावातच आयोजित करण्यात आला होता. घरी पाहुण्यांची मोठी गर्दी असल्याने आंघोळीसाठी म्हणून बाहेरगावाहून आलेली पाहुणे मंडळींतील काही मुले लाळी खूर्द येथे तिरु नदीवर असलेल्या कोल्हापूरी बंधाऱ्यावर गेली होती. दोन मुले पोहोण्यासाठी बंधाऱ्यात उतरली. त्याचवेळी त्यांनी अन्य एका मुलास बंधाऱ्यात येण्यास सांगितले आणि येथेच घात झाला. ज्याला पोहोता येत नव्हते.

त्याला वाचविण्याच्या प्रयत्नात तीन मुलांचा बंधाऱ्यात बुडून मृत्यू झाला आहे. एकनाथ हाणमंत तेलंगे (वय १५, रा. उदगीर), चिमा बंडू तेलंगे (१६), संगमेश्वर बंडू तेलंगे (१४, दोघेही रा.चिमेगाव, ता.कमालनगर, जि. बिदर) या तीन अल्पवयीन व शाळकरी मुलांचा मृत्यू झाला आहे.