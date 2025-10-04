मराठवाडा

Ambad News : अंबड तालुक्यातील लालवाडी तांडा नंबर 1 वर घडली दुर्दैवी घटना; तलावात पाय घसरून अकरा वर्षीय राजवीर राठोड याचा बुडून मृत्यू

Drowning Accidental Death : जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यात लालवाडी तांडा नंबर १ येथील राजवीर विलास राठोड (११) या बालकाचा खेळताना पाय घसरून पाझर तलावात बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला, ज्यामुळे तांड्यावर शोकाकूल वातावरण पसरले आहे.
Drowning Accidental Death

Drowning Accidental Death

Sakal

बाबासाहेब गोंटे
Updated on

अंबड : जालना जिल्हयातील अंबड तालुक्यातील लालवाडी तांडा नंबर 1 येथील एका अकरा वर्षीय बालकाचा खेळताना पाय घसरून पाझर तलावात बुडून मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, अंबड शहरालगत असलेल्या लालवाडी तांडा येथील इयत्ता सहावी मध्ये एका इंग्रजी शाळेत शिकत असलेल्या राजवीर विलास राठोड हा आपल्या मित्रांसोबत खेळत असताना पाय घसरून पाझर तलावात पडुन शनिवारी (ता.4) दुपारी एक वाजेच्या दरम्यान हि घटना घडली.

Loading content, please wait...
Ambad
accident
death
Drowning death

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com