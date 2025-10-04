Ambad News : अंबड तालुक्यातील लालवाडी तांडा नंबर 1 वर घडली दुर्दैवी घटना; तलावात पाय घसरून अकरा वर्षीय राजवीर राठोड याचा बुडून मृत्यू

अंबड : जालना जिल्हयातील अंबड तालुक्यातील लालवाडी तांडा नंबर 1 येथील एका अकरा वर्षीय बालकाचा खेळताना पाय घसरून पाझर तलावात बुडून मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, अंबड शहरालगत असलेल्या लालवाडी तांडा येथील इयत्ता सहावी मध्ये एका इंग्रजी शाळेत शिकत असलेल्या राजवीर विलास राठोड हा आपल्या मित्रांसोबत खेळत असताना पाय घसरून पाझर तलावात पडुन शनिवारी (ता.4) दुपारी एक वाजेच्या दरम्यान हि घटना घडली..या घटनेची माहिती मिळताच तांड्यावरील नातेवाईक, मित्रमंडळी, ग्रामस्थ मदतीसाठी पाझर तलावाकडे धावले. पाझर तलावात जलसाठा मोठया प्रमाणात असल्याने राजवीर चा शोध लागत नव्हता. अंबड शहरातुन अग्निशामक दलाची गाडी, जवान तसेच पैठण येथून बोट आणण्यात आली होती..Sangli Flood : कृष्णेचे पाणी पात्राकडे परतू लागले; कोयना, वारणा धरणांतून पाण्याचा किती विसर्ग?.दुपारी एक वाजेपासुन सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत शोध कार्य सुरूच होते. गावातील अनेक तरुण मदतीसाठी पुढे धावले होते. अखेर उशिरा राजवीर राठोड या अकरा वर्षांचा मृतदेह मिळाला. अंबड शहरातील उपजिल्हा रुग्णालयात श्र्वाविचेदन करण्यात आले. सायंकाळी उशिरा शोकाकूल वातावरणात राजवीर राठोड या बालकावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले..राजवीर हा शाळेत प्रचंड हुशार होता: लालवाडी तांडा नंबर 1 येथील शेतकरी कुटुंबातील राजवीर विलास राठोड हा प्रचंड हुशार होता. तो एका इंग्रजी शाळेत ज्ञानाचे 6धडे गिरवित होता. विलास राठोड यांना राजवीर हा एक मुलगा व तीन मुली आहे.या दुर्दैवी घटनेची वार्ता परिसरात वाऱ्यासारखी पसरली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.