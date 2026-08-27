मराठवाडा

Truck Accident : धारूर घाटात सरकी वाहतूक करणारा ट्रक पलटी; चालक दरीत कोसळला, प्रवासी व वाहनचालकांमध्ये भीतीचे वातावरण

धारूर घाटातून माजलगावच्या दिशेने सरकी घेऊन जाणारा ट्रक धारूर घाटातील तीव्र उतार व वळणावर पलटी होऊन गंभीर अपघात झाला.
Truck Accident

Truck Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- ईश्वर खामकर

किल्लेधारूर : धारूर घाटातून माजलगावच्या दिशेने सरकी घेऊन जाणारा ट्रक ता. २७ रोजी सायंकाळी ९ वाजता धारूर घाटातील तीव्र उतार व वळणावर पलटी होऊन गंभीर अपघात झाला. अपघातानंतर वाहनचालक ट्रकच्या काचा फुटल्याने सुमारे ३० फूट खोल दरीत कोसळला. या घटनेत चालकाच्या हाताला गंभीर मार लागला असून शरीरावरही मुका मार लागल्याची माहिती आहे.

Loading content, please wait...
accident
driver
Truck
Passengers
Marathi News Esakal
www.esakal.com