Tuljapur News : तुळजापूरात मतदानासाठी आलेल्या ९० वर्षीय महिलेचा मतदानापुर्वी गंभीर अटॅकने मृत्यू!

तुळजापूर : तुळजापूर येथील जिल्हा परिषद शाळेतील प्रभाग क्रमांक आठवर मतदानासाठी आलेल्या 90 वर्षीय महिलेचा मृत्यु मंगळवारी ता.2 दुपारी झाला. तुळजापूरातील जिल्हा परिषद मुलांच्या शाळेतील प्रभाग क्रमांक आठ येथे मतदानासाठी आलेल्या राजश्री संदीपान भोसले (वय 90) राहणार तुळजापूर या दुपारी सव्वा बारा वाजण्याच्या सुमारास मतदान केंद्रावर आल्या होत्या. तेव्हा त्यांना मतदान केंद्रात नातेवाईकांसह मतदान केंद्रात घेऊन जाण्यात आले. त्यावेळी अचानकपणे त्यांना भोवळ आल्यासारखे जाणवले..मतदान केंद्रावरील कर्मचारी तसेच पोलिसांनी आणि कार्यकर्त्यांनी पोलिसांच्या निवडणुकीसाठी तैनात करण्यात आलेल्या कार मध्ये बसून येथील उपजिल्हा रुग्णालयात त्यांना नेण्यात आले. मतदान केंद्रावरील कार्य करणाऱ्या प्रतिनिधींनी सदर महिलेचा मृत्यू झाल्याची माहिती दिली. यासंदर्भात येथील उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिष्ठाता डॉ. दीपक चोरमले यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, सदरच्या राजश्री भोसले या मागील शनिवारी ता.29 नोव्हेंबरला उपजिल्हा रुग्णालयात आल्या होत्या. त्यांना धाराशिव येथे जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी पाठवण्यात आलेले होते. रुग्णवाहिका तसेच एक वैद्यकीय अधिकारीही त्यांच्यासोबत देण्यात आलेला होता. राजश्री भोसले यांना रक्त पातळ होण्याच्या गोळ्या वापरण्याबाबत सल्लाही देण्यात आलेला होता. राजश्री भोसले या स्वतःहून वैद्यकीय उपचार सोडून धाराशिव येथून तुळजापूरला परत आल्या असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्यानंतर त्यांचा मृत्यू झाल्याचे जाहीर करण्यात आले.